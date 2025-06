Skandal w centrum Warszawy. Sataniści obok Trzaskowskiego na Paradzie Równości

"Oficjalna delegacja satanistów na Paradzie Równości w Warszawie. Promowana przez organizatorów na grafikach i oficjalnie zgłoszona. Jak widać organizatorzy nie kryją się już w najmniejszym stopniu, że jednym z ich celów jest destrukcja wszystkiego, co stanowi nośnik chrześcijańskiej cywilizacji. Obok maszerują przedstawiciele partii Lewica" – zwrócił uwagę Rafał Buca, członek Młodzieży Wszechpolskiej. Co istotne, w Paradzie wziął udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który niedawno przegrał wybory prezydenckie.

Strona internetowa, którą reklamowano na banerze, odsyła do organizacji "Global Order of Satan". Czytamy, że jest to "międzynarodowa organizacja zrzeszająca satanistyczne społeczności, której celem jest rozwijanie ideałów satanistycznych oraz kultu własnego ja, a także ochrona tych, którzy są uciskani przez dominację religijną. Jako ateiści nie wierzymy ani w bogów, ani w diabły. Nasza ideologia opiera się na odwadze, współczuciu, nauce, samopoznaniu i rytuałach introspekcji". Wskazano, że organizacja "działa w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce, gdzie jesteśmy aktywni od 2020 roku". Wśród swoich postulatów, organizacja wskazuje m.in. rozdział Kościoła od państwa, liberalizację prawa aborcyjnego oraz "odrzucenie antynaukowych teorii".

Trzaskowski w centrum Parady LGBT

Parada środowiska LGBT przeszła w sobotę ulicami Warszawy pod hasłem "Odpowiedzią jest miłość". Po godzinie 14 na scenie ustawionej przed Pałacem Kultury i Nauki pojawił się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Obok niego stanęli ważni politycy Lewicy – minister ds. równości Katarzyna Kotula oraz wicepremier Krzysztof Gawkowski.

– Bardzo się cieszę, że zgromadziliśmy się na paradzie, po raz kolejny pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawy. Ja od wielu lat mówię, że budujemy Warszawę, która jest miastem otwartym i tolerancyjnym, w którym te wartości są nie tylko cenione, ale i promowane. Trzeba promować tolerancję, różnorodność i przede wszystkim szacunek dla wszystkich – mówił do zgromadzonych Trzaskowski.

