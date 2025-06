Trzaskowski trzeci raz na prezydenta? Nie chcą go nawet wyborcy KO

1 czerwca, w drugiej turze wyborów prezydenckich, Rafał Trzaskowski przegrał o ok. 370 tys. głosów ze wspieranym przez PiS kandydatem obywatelskim Karolem Nawrockim. Wcześniej, w roku 2020, w wyścigu o fotel prezydenta pokonał go urzędujący prezydent Andrzej Duda (różnica ok. 422 tys. głosów). Na razie Trzaskowski wrócił do pracy w stołecznym Ratuszu. Czy wiceszef PO powinien kolejny raz, za pięć lat, zawalczyć o najwyższy urząd w państwie?

Sondaż. Trzaskowski raczej bez szans na kolejny start

Pracownia sondażowa United Surveys, na zlecenie Wirtualnej Polski, zapytała Polaków, "czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że Rafał Trzaskowski powinien trzeci raz startować w wyborach prezydenckich w 2030 roku?".

Zaledwie 7,6 procent ankietowanych przyznało, że "zdecydowanie się zgadza", a "raczej się zgadza" 9,3 proc. biorących udział w badaniu. Z powyższym stwierdzeniem "raczej nie zgadza" się 20,5 proc. badanych, a "zdecydowanie się nie zgadza" prawie połowa, bo aż 49 proc. pytanych.

Odpowiedź "nie wiem trudno powiedzieć" wybrało 13,6 procent respondentów.

WP wskazuje, że biorąc pod uwagę tylko wyborców koalicji rządzącej (KO, Polski 2050, Lewicy), 23 proc. zgadza się, że Rafał Trzaskowski powinien trzeci raz startować w wyborach prezydenckich. Przeciwnego zdania jest 61 proc. badanych. Zdania w tej sprawie nie ma 16 proc.

Negatywnie ws. kandydatury Trzaskowskiego w 2030 roku wypowiadają się też wyborcy opozycji (PiS i Konfederacji). 11 procent uważa, że Trzaskowski powinien wystartować w wyborach 2030 roku. 70 procent uważa odwrotnie, a 5 procent wybrało odpowiedź "nie wiem" – czytamy.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie badanych 1000 osób metodą CATI&CAVI w dniach 6 – 8 czerwca.

