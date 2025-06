Bliscy ludzie Trzaskowskiego do dymisji

Premier Tusk zapowiedział rekonstrukcję rządu w lipcu. Politycy PO przewidują, że Rada Ministrów musi zostać odchudzona.– Jeszcze w lipcu ogłosimy nowe otwarcie. Nie mówię tutaj o zmianie nazwisk, ale przede wszystkim o zmianie struktury rząd – deklarował szef rządu.

Kto straci posadę? "Kampania kandydata Koalicji Obywatelskiej była fatalna i część jego sztabowców może za to zapłacić posadami w rządzie. Okazja będzie już w ciągu miesiąca, bo Tusk w sejmowym exposé zapowiedział, że w lipcu przeprowadzi rekonstrukcję rządu. Premier chce pozbyć się połowy ministrów, a koalicjanci już wiedzą, że stracą co najmniej po jednym ministerstwie. Przy tej okazji posady może stracić dwoje ministrów, którzy byli w sztabie Trzaskowskiego – minister sportu Sławomir Nitras oraz minister edukacji Barbara Nowacka" – donosi Onet.

Zmiany personalne, zmiany strukturalne

Zmiany personalne to nie wszystko. Resort sportu może trafić do innego resortu, zostać do niego włączony jako np. departament. Z kolei edukacja może zostać połączona z Ministerstwem Nauki.

Tutaj też należy spodziewać się zmian, ponieważ Lewica może stracić władanie nad Ministerstwem Nauki. Od kilku miesięcy kieruje nim Marcin Kulasek, bliski współpracownik Włodzimierza Czarzastego. "Czerwonym najbardziej zależy na utrzymaniu resortów cyfryzacji (Krzysztof Gawkowski), a także rodziny (Agnieszka Dziemianowicz-Bąk)" – czytamy.

Lewica liczy także, że zdoła przekonać Tuska do powołania zupełnie nowego resortu – ministerstwa mieszkalnictwa, które Czarzasty chciałby je obsadzić swymi ludźmi. "Budownictwo mieszkaniowe to jedna z najbardziej istotnych dla wyborców kwestii – i element współzawodnictwa Lewicy z partią Razem Adriana Zandberga" – donosi Onetu.

Niewykluczone, że przestanie istnieć Ministerstwo Rozwoju. Obecnie kieruje nim kieruje Krzysztof Paszyk z PSL. Jego resort może zostać włączony do Ministerstwa Finansów, ale rozważany jest wariant, żeby to resort nauki przejął odpowiedzialność za rozwój. Likwidacja może też czekać resort aktywów państwowych, który może zostać włączony do Ministerstwa Finansów. Obecny minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski zostałby wiceministrem w MF.

