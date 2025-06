Kosiniak-Kamysz: Bez PSL nie ma tego rządu

W sobotę wicepremier, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, brał udział w wojewódzkim zjeździe tej partii w Opolu. Podczas konferencji prasowej Włodzimierz Kosiniak-Kamysz zapewniał o sile ruchu ludowego.

– Bez nas nie ma tego rządu. To dzięki też naszej strategii politycznej udało się odsunąć PiS od władzy w 2023 roku. Bez naszego zaangażowania i naszych pomysłów byłoby to niemożliwe. Ale oczywiście PSL jest najstarszą formacją polityczną i zawsze musi być gotowy na wybory, więc o tym rozmawialiśmy, o przygotowaniach. PSL będzie budował silną swoją markę przez te 2,5 roku. Będzie budował w oparciu o nasz program gospodarczy, czyli wolność gospodarcza, docenienie rzemiosła, prawdziwych rolników – powiedział. Jak donoszą media, uczestnicy zjazdu dyskutowali nt. samodzielnego startu PSL w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 2027 roku. W poprzednich, w roku 2023, szli do wyborów pod szyldem Trzeciej Drogi – razem z partią Szymona Hołowni Polska 2050.

Kosiniak-Kamysz chce współpracy z Nawrockim

Według Kosiniaka-Kamysza, współpraca pomiędzy rządzącą koalicją i nowym prezydentem jest możliwa. – Po pierwsze, my jesteśmy patriotami i dla nas sprawa polska jest najważniejsza, a nie emocje, które udzielają się niektórym politykom i wypowiadają czasem nawet bardzo niesprawiedliwe słowa. Dla nas sprawą nadrzędną jest bezpieczeństwo państwa polskiego, działanie zgodnie z konstytucją, sprawami Rzeczypospolitej i współdziałanie władz, które wynika z konstytucji. (...) Prawo, nasza konstytucja jest odpowiedzią na relacje, jakie powinny panować. Nie musimy się przecież być swoimi sympatykami nawzajem, żeby normalnie czy rozmawiać, czy współpracować, czy współdziałać na rzecz racji stanu – powiedział wicepremier, szef MON.

