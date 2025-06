"Nie chcę, żeby to się źle skończyło". Kosiniak-Kamysz apeluje do koalicjantów

O ułożenie na nowo współpracy między partiami wchodzącymi w skład koalicji rządzącej wicepremier, szef MON i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego został zapytany podczas piątkowej konferencji w Dęblinie.

Kosiniak-Kamysz apeluje do współkoalicjantów: Przyjmijmy tę strategię

– Widziałbym to w ten sposób, że najpierw ustalamy to w koalicji, a później informujemy opinię publiczną – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego, należy wyciągnąć wnioski z ostatnich 18 miesięcy. Wtedy to, tłumaczył szef ludowców, każda z partii wychodziła i najpierw mówiła przed kamerami co chce zrobić, a dopiero później na spotkaniach. – To się źle skończyło. Ja nie chcę, żeby to się źle skończyło – powiedział.

– Najpierw uzgodnienia z premierem, uzgodnienia w ramach koalicji i prezentacja. Przyjmijmy tę strategię i to jest prośba do moich współkoalicjantów. Nie na portalu X, nie na konferencjach, a uzgodnijmy między sobą, a później jedziemy – bez kłótni, bez swarów, do przodu – podsumował.

"Próbuje stawiać nas pod ścianą"

Tym, który w ostatnim czasie był najbardziej krytykowany za wychodzenie przed szereg był lider Polski 2050 Szymon Hołownia. W nieoficjalnych rozmowach narzekali na niego koledzy z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. W tym przypadku poszło o jego niedawny wpis w mediach społecznościowych, w którym zdradził swój plan na rozmowy z koalicjantami. Domagał się w nim m.in. natychmiastowej rekonstrukcji rządu. – Ustaliliśmy, że najpierw rozmawiamy ze sobą, a nie za pośrednictwem mediów, a Hołownia próbuje stawiać nas pod ścianą, że rekonstrukcja ma być natychmiast. A wiem, że większość z nas nie jest do rekonstrukcji gotowa – powiedziała wówczas Wirtualnej Polsce osoba znająca szczegóły rozmów w koalicji.

– Hołownia próbuje nas stawiać pod ścianą. Nie wiem, po co to pisze, bo rekonstrukcji w przyszłym tygodniu nie będzie – dodawał kolejny rozmówca portalu.

Przypomnijmy, do rekonstrukcji rządu dojdzie prawdopodobnie dopiero na przełomie lipca i sierpnia.

