Mentzen ostro: To największy frajer w polskiej polityce

Sławomir Mentzen z Konfederacji w mocnych słowach podsumował działalność polityczną marszałka Sejmu, lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Swoimi refleksjami podzielił się w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Sławomir Mentzen o Szymonie Hołowni: Największy frajer w polskiej polityce

"Hołownia to największy frajer w polskiej polityce" – ocenił prezes Nowej Nadziei. "Najpierw za darmo poparł Trzaskowskiego. Potem za darmo poparł wotum zaufania. A teraz dowiedział się, że Tusk nie chce zmiany umowy koalicyjnej i ma gdzieś oczekiwania Hołowni" – dodał.

Poseł Konfederacji uznał, iż dobrze, że Hołownia powoli kończy swoją karierę polityczną. "Nie chciałbym, żeby tacy frajerzy reprezentowali Polskę w relacjach z innymi państwami" – podsumował.

"Spytajcie, o co im tak naprawdę chodzi". Tusk o umowie koalicyjnej

Jak można podejrzewać, wpis Mentzena to nawiązanie do piątkowej wypowiedzi szefa rządu. Podczas wizyty w MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej Tusk został zapytany przez dziennikarzy o kwestię renegocjacji umowy koalicyjnej. – W tej chwili skupiam się na tym, żeby tak przebudować rząd, żeby działał on jeszcze skuteczniej – odparł.

– Spytajcie tych, którzy najgłośniej mówią dzisiaj o tym, że trzeba coś tam zmienić w umowie koalicyjnej, o co im tak naprawdę chodzi. Wiem, że to, co robiliśmy do tej pory, trzeba robić jeszcze lepiej, szybciej. To na pewno. Natomiast kto tam coś sobie wyobraża, jak mogłaby wyglądać inaczej umowa, to pytanie nie do mnie, bo ja się koncentruję na tym, co mamy do zrobienia – dodał.

Przypomnijmy, że tym który po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich najgłośniej wzywa do renegocjacji umowy koalicyjnej jest właśnie Hołownia. "Od dziś oczekujemy odnowy koalicji 15 października. Nowa umowa koalicyjna, szybka rekonstrukcja, sprawna realizacja zobowiązań" – napisał w czwartek na portalu X lider Polski 2050.

