"Spytajcie, o co im tak naprawdę chodzi". Tusk o umowie koalicyjnej

Premier wystąpił w piątek na konferencji prasowej, przy okazji uroczystości otwarcia hali produkcyjnej MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej. Mówił m.in. o ponownym przeliczeniu części głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Szef rządu zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby ten "nie wahał się przed podjęciem działań, być może nawet utworzenia specjalnego zespołu, wobec zdarzeń, które mają być może charakter przestępstwa, jeśli chodzi o nadużycia czy fałszowanie wyborów". – Jeszcze raz podkreślam: nie dlatego, że moim zamiarem jest wywrócenie wyniku wyborów, ale państwo polskie nie może lekceważyć żadnego sygnału świadczącego o tym, że gdzieś było fałszowanie, że gdzieś było nadużycie, że gdzieś była zła wola, zwykła nieudolność. To wszystko musi być sprawdzone i żaden głos nie może być zlekceważony – podkreślił.

Tusk: Spytajcie tych, którzy najgłośniej o tym mówią

Donald Tusk został także zapytany przez dziennikarzy o kwestię renegocjacji umowy koalicyjnej. – W tej chwili skupiam się na tym, żeby tak przebudować rząd, żeby działał on jeszcze skuteczniej – odparł.

– Spytajcie tych, którzy najgłośniej mówią dzisiaj o tym, że trzeba coś tam zmienić w umowie koalicyjnej, o co im tak naprawdę chodzi. Wiem, że to, co robiliśmy do tej pory, trzeba robić jeszcze lepiej, szybciej. To na pewno. Natomiast kto tam coś sobie wyobraża, jak mogłaby wyglądać inaczej umowa, to pytanie nie do mnie, bo ja się koncentruję na tym, co mamy do zrobienia – dodał.

Hołownia chce renegocjacji umowy koalicyjnej

W środę Sejm, stosunkiem głosów 243 za i 210 przeciw, wyraził wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przed głosowaniem posłowie wysłuchali expose premiera. Tusk ogłosił, że w lipcu nastąpi rekonstrukcja rządu. Jak podkreślił, "na pewno pojawią się nowe twarze". Jeszcze w czerwcu powołany zostanie rzecznik prasowy rządu.

Po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, w koalicji rządowej pojawiły się głosy o renegocjacji umowy koalicyjnej. "Od dziś oczekujemy odnowy koalicji 15 października. Nowa umowa koalicyjna, szybka rekonstrukcja, sprawna realizacja zobowiązań" – napisał w czwartek na portalu X lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie br. ma nastąpić zmiana na stanowisku marszałka Sejmu. Hołownię ma zastąpić współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecnie wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

