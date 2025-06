Misja na ISS odwołana. Uznański-Wiśniewski na razie nie poleci w kosmos

NASA podjęła decyzję o wstrzymaniu misji ze względu na wyciek powietrza w rosyjskim module serwisowym Zwiezda. Chociaż usterka została naprawiona, to jednak stan modułu nadal budzi wątpliwości. Z tego względu zdecydowano o odwołaniu misji, która miała, po wielokrotnych zmianach terminu, rozpocząć się w niedzielę 22 czerwca. Na razie nie wiadomo, kiedy Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos.

Lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną był już kilkukrotnie przekładany. Pierwotnie start misji był planowany na godz. 8:22 czasu lokalnego (godz. 14:22 czasu polskiego) we wtorek 10 czerwca. Kierownictwo misji podjęło jednak decyzję o przełożeniu procedury. Powodem były silne wiatry w korytarzu wznoszenia.

W składzie misji Ax-4 są: Peggy Whitson (USA), Sławosz Uznański-Wiśniewski, Shubhanshu Shukla (Indie) oraz Tibor Kapu (Węgry).

Polak w kosmosie

Misja IGNIS, realizowana wspólnie z ESA i partnerami z sektora prywatnego, to pierwszy tak duży projekt badawczy prowadzony przez Polaków w kosmosie. Zespół składający się z setek inżynierów i naukowców pracował nad eksperymentami z zakresu medycyny, biologii, AI i technologii kosmicznych.

– To jest dziejowa szansa dla Polski, żeby zaistnieć na rynku technologicznym i kosmicznym. Aby go skalować a później stać się dużym graczem na arenie, która jest jedną z najszybciej rozwijających się technologicznych gałęzi gospodarki krajów rozwiniętych. Mam nadzieję, że Polska będzie takim dużym graczem za kilka lat – może pięć, może dziesięć – mówił kilka miesięcy temu o znaczeniu swojego udziału w misji Uznański.

Zapytany jakiś czas temu o ryzyko związane z lotem w kosmos, Uznański porównał tę czynność do chodzenia po górach. – Loty kosmiczne są obarczone ryzykiem, ale tak samo jak chodzenie po górach. Ja chodzę po górach i uważam, że to dobra analogia. Ciężko jest postawić stopę pierwszy raz na lodowcu – nie wiadomo, co może się zdarzyć – to może być lawina, to może być szczelina. Trzeba budować kompetencje, aby móc ten krajobraz czytać i przygotować się do tego, co może się zdarzyć – ryzyko nigdy nie jest zerowe.

Czytaj też:

Lot Polaka w kosmos przełożony. Podano powódCzytaj też:

Możliwe kolejne opóźnienie lotu Uznańskiego. Wiśniewska: Wracam do Sejmu