"Do Rzeczy" nr 26: Jak Putin wygrywa wojnę na Ukrainie

- Chociaż nikt nie chce jeszcze tego mówić głośno, to wszystko wskazuje na to, że największym wygranym wojny na Ukrainie jest niestety Władimir Putin. I nie chodzi o spektakularne zwycięstwo na froncie, bo takiego – wiadomo – Rosja nie odniosła: Ukraina stawia opór i wszystko wskazuje na to, że obroniła swoją suwerenność. Chodzi raczej o umocnienie pozycji Putina w Rosji – jak to mówią mieszkańcy prowincji, o „wyczyszczenie polany”: pozbycie się wszelkich przeciwników politycznych, zastraszenie inteligencji i kupienie mas, co sprawia, że żadna zmiana lidera wydaje się niemożliwa. Putin osiągnął to dzięki zapewnieniu sobie stabilizacji ekonomicznej, a także wprowadzeniu systemu totalnej kontroli i represji, który wyklucza jakikolwiek sprzeciw – pisze Grzegorz Ślubowski w tekście “Klucz Putina do Rosjan”.

Co w nowym numerze "Do Rzeczy"?

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– W środowisku dziennikarskim pojawiło się domniemanie, że emitowane przez Telewizję Republika taśmy zostały nagrane nie przez żadnego Pegasusa z ABW czy CBA, ale przez samego Romana Giertycha. To ma być dla Donalda Tuska sygnał od jego wieloletniego prawnika, który daje mu do zrozumienia, że ma na niego haki – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Faza Jerzego Urbana”.





– W sensie artystycznym paryska wystawa „Sztuka jest na ulicy” jest ucztą dla oczu miłośników sztuki fin de siècle̕u. W sensie pedagogiki społecznej jest kolejnym reprezentantem nurtu współczesnej, postępowej historiozofii – stwierdza Piotr Semka w artykule “Gdy sztuka wyrwała się na mury”.

– Wzywamy do okupacji Brukseli – mówi węgierski minister do spraw europejskich dr János Bóka w rozmowie z Jackiem Przybylskim.





– Konrad Straszewski bez wątpienia należał do najbardziej skutecznych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Miał na koncie wiele werbunków agenturalnych duchownych wysokiego szczebla – pisze Rafał Łatka w tekście “Esbek od inwigilacji Kościoła”.



– Nie potrzebujemy z nikim świętej wojny – przekonujedr Michał Krupa, historyk i politolog, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.





– Swego czasu wymyślono termin „kraje rozwijające się”. Międzynarodowy Fundusz Walutowy do grupy „gospodarki wschodzące i rozwijające się” zalicza wiele państw, począwszy od Afganistanu, a skończywszy na Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Są oczywiście także inne definicje niż ta MFW, ale brakuje definicji krajów zwijających się. Do takich liczni ekonomiści zaliczają dzisiaj Niemcy – niedawną lokomotywę gospodarki Unii Europejskiej. Kraj zwijający się to taki, w którym następuje deindustrializacja. Czyli rezygnacja z przemysłu. Z powodów ideologicznych – zauważa Jan Bogatko w artykule “Niemcy – kraj zwijający się?”.

W najnowszym numerze tygodnika również pierwszy odcinek wakacyjnego cyklu „Do Rzeczy”: z Cezarym Gmyzem tratwą po Wiśle.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 23 czerwca 2025 r.



