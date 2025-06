Ważne ogłoszenie ambasady USA. "Ze skutkiem natychmiastowym"

Wiza nieimigracyjna jest dokumentem uprawniającym do tymczasowego pobytu w Stanach Zjednoczonych w określonych celach (turystyka, biznes, studia lub praca). W przeciwieństwie do wiz imigracyjnych, które pozwalają na stały pobyt, wizy nieimigracyjne są wydawane na czas ograniczony.

Ambasada USA w Polsce opublikowała komunikat. Poinformowano, że "ze skutkiem natychmiastowym wszystkie osoby ubiegające się o wizę nieimigracyjną w celu podjęcia nauki w Stanach Zjednoczonych – zarówno w ramach akademickiego programu studiów (wiza F), jak i nieakademickiego kursu kształcenia (wiza M), a także osoby aplikujące o wizę nieimigracyjną w związku z udziałem w zatwierdzonym przez rząd USA programie wymiany akademickiej, naukowej lub kulturalnej (wiza J) – powinny zmienić ustawienia prywatności swoich kont w mediach społecznościowych na publiczne".

Jakie są powody? Placówka wyjaśnia, że ma to na celu ułatwienie procedur weryfikacyjnych niezbędnych do potwierdzenia tożsamości i oceny dopuszczalności wjazdu do Stanów Zjednoczonych zgodnie z przepisami prawa USA. "Od 2019 roku Stany Zjednoczone wymagają od osób ubiegających się o wizę – zarówno imigracyjną, jak i nieimigracyjną – podania informacji w formularzach wizowych, które umożliwią zidentyfikowanie ich w mediach społecznościowych. W szczególności konieczne jest wskazanie w formularzu DS-160 nazw użytkownika (tzw. handles) ze wszystkich platform społecznościowych używanych w ciągu ostatnich pięciu lat" – przekazano.

Wizy dla osób chcących się kształcić

Wiza F-1 to podstawowa wiza studencka. Otrzymują ją osoby jadące do USA do szkoły podstawowej lub średniej, na studia kończące się dyplomem (degree studies), na studia kończące się certyfikatem (non-degree studies) oraz na kursy doszkalające, w tym kursy językowe.

Z kolei wiza "M" to wiza nieimigracyjna wydawana w Stanach Zjednoczonych dla osób planujących uczestniczyć w programach edukacyjnych lub szkoleniowych, które nie są akademickie. Wiza ta jest przeznaczona głównie dla osób chcących podjąć naukę w szkołach zawodowych lub placówkach oferujących kursy zawodowe.

Wizja J przeznaczona jest dla osób pragnących podjąć w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie, staż lub prowadzić badania.

