"Szkoda mi go". Czarnek o znanym dziennikarzu: Stracił wszystko, co miał

Od dłuższego czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się spekulacje, że po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego szefem Kancelarii Prezydenta RP ma zostać Przemysław Czarnek.

Sikorski chamsko zakpił z Czarnka. "Będzie zamawiał papier toaletowy"

Do ewentualnej nominacji posła Prawa i Sprawiedliwości odniósł się przed dwoma tygodniami w programie Onetu "Stan Wyjątkowy" Andrzej Stankiewicz.

– Przemysław Czarnek przestanie być posłem, przestanie być nadzieją konserwatywnej prawicy, zostanie szefem kancelarii prezydenta i będzie zamawiał papier toaletowy do ośrodków wypoczynkowych Karola Nawrockiego – powiedział publicysta.

Czarnek o Stankiewiczu: Zainwestował resztki autorytetu w kampanię Trzaskowskiego

O słowa te zapytany został w rozmowie z portalem Tysol.pl sam Czarnek. Były minister edukacji nie szczędził Stankiewiczowi mocnych słów. Dopytywany, czym zajmuje się szef kancelarii, odparł: "Także zwalczaniem chamstwa tego rodzaju ludzi, którzy zainwestowali całe swoje resztki autorytetu dziennikarskiego w kampanię Trzaskowskiego i polegli w bardzo trudnych dla siebie okolicznościach".

Polityk przyznał, że po ludzku to mu nawet bardzo szkoda Stankiewicza. – Ale dziennikarsko stracił praktycznie wszystko, co miał – dodał.

– Wyjaśniałem to Stankiewiczowi. Szef Kancelarii Prezydenta jest ministrem konstytucyjnym (...) do spraw administrowania ministerstwem (...) jest dyrektor generalny urzędu i podlegli mu pracownicy. Tylko skąd to może wiedzieć Stankiewicz? A nawet gdyby wiedział, to przecież Stankiewiczowi nie zależy już na tym żeby mówić jak jest, tylko na tym żeby mówić cokolwiek. W tym sensie popłynął jako dziennikarz, ale to już jest jego strata. I Onetu – podsumował.

Czytaj też:

Pierwszy konflikt PiS z Nawrockim? Nieoficjalnie: Chodzi o rolę CzarnkaCzytaj też:

Nawrocki pojedzie do Kijowa? "Nie jest to najwłaściwszy kierunek"Czytaj też:

"Jest problem, Wielki Bu miał wtedy 16 lat". Stankiewicz obala teorię Tuska