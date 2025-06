Hołownia w rządzie? Jest odpowiedź

– Jedyną sytuacją, gdy wejdę do rządu, będzie rząd jedności koalicji, gdzie będą wszyscy liderzy – powiedział po partyjnym zebraniu w Warszawie marszałek Sejmu, cytowany przez Polsat News.

Jak podkreślił Hołownia, "Polska 2050 jest dzisiaj obecna w tej koalicji rządzącej i jest jej bardzo ważną częścią".

Hołownia: Będę walczył o każdego z naszych ministrów

– Oczekujemy, że będzie tak traktowana – zaznaczył polityk. – Chcemy współpracować z KO, PSL i Lewicą, ale po coś, żeby realizować cele, na które się umówiliśmy, a nie po to, żeby tylko być w tej koalicji – dodał.

Szymon Hołownia odniósł się również do zapowiadanej przez Donalda Tuska rekonstrukcji rządu.

– Premier poinformował, że pod koniec tygodnia powinien być gotowy z przymiarkami, jak nowy skład rządu ma wyglądać – powiedział marszałek Sejmu.

– Dzisiaj Rada Krajowa upoważniła mnie do prowadzenia negocjacji. Będę walczył o każdego z naszych ministrów, wiceministrów, bo robią świetną robotę. Jeżeli ktoś od nas idzie do rządu, to po to, żeby robić robotę – zaznaczył Hołownia.

Spór Polski 2050 z Lewicą

Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej w listopadzie br. powinna nastąpić zmiana na stanowisku marszałka, które obecnie zajmuje lider Polski 2050. Partie wchodzące w skład koalicji rządzącej zapewniały początkowo, że umowa cały czas obowiązuje, jednak już od jakiegoś czasu ze strony polityków PSL i Polski 2050 słychać było głosy, że zmiana na fotelu marszałka nie jest taka pilna. A nowy musiałby po prostu uzyskać większość.

O te ustalenia była pytana Paulina Hennig-Kloska w radiowej Jedynce. – Absolutnie wychodzimy z założenia, że nie ma lepszego kandydata na marszałka niż marszałek Szymon Hołownia. Oczywiście to by wymagało zgody wszystkich koalicjantów, gdyby miał zostać na drugą połowę. Ale Lewica musi mieć też świadomość, że jeżeli chce marszałka, musi oddać wicepremiera – powiedziała minister klimatu w "Sygnałach dnia" PR1.

Do sytuacji odniósł się w rozmowie z Onetem jeden z ważnych przedstawicieli Lewicy w Sejmie.

– To spin Polski 2050, który będzie powtarzany do momentu zakończenia negocjacji koalicyjnych. Nie wierzę, że Szymon Hołownia skończy jako zwykły poseł. Nie klei mi się to. On uwielbia show, ma naturę człowieka, który musi być w centrum uwagi – mówi polityk.

Jak wynika z ustaleń portalu, funkcja marszałka Sejmu jest kwestią ambicjonalną dla Włodzimierza Czarzastego.

– Włodek nie odda fotela marszałka. Nie ma takiej opcji. Starania Szymona Hołowni to marzenie ściętej głowy. Czarzasty jest w stanie poświęcić niektóre resorty w ramach rekonstrukcji rządu, ale nie zrezygnuje z marszałkowania – podkreśla jeden z posłów Lewicy.

