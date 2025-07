Ilu migrantów miesięcznie trafia do Polski? Czarzasty podał liczbę

– Nie potwierdzam tysięcy migrantów, którzy są przez Niemców przywożeni do Polski, bo to jest nieprawda. To są po prostu "fejki" i trzeba o tym jasno mówić – przekonywał Czarzasty w Polsat News, powołując się na rozmowy z wojewodami z dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Migranci z Niemiec w Polsce. "30-40 osób miesięcznie w województwie"

– To nie są żadne tysiące, tylko to jest 30-40 osób miesięcznie, jeżeli chodzi o dane województwo. W związku z tym naprawdę upraszam o rozsądek w tej sprawie. Prezydenta elekta również – oświadczył, nawiązując do wypowiedzi Karola Nawrockiego o tym, że sytuacja na zachodniej granicy jest "dramatyczna" i że nie będzie wobec niej obojętny.

Nawrocki zapowiedział, że po zaprzysiężeniu na prezydenta, czyli po 6 sierpnia, zwoła Radę Gabinetową w sprawie sytuacji na granicy z Niemcami. Podkreślił, że będzie chciał poznać wszelkie dane statystyczne dotyczące nielegalnych migrantów.

Czarzasty stwierdził, że prezydent powinien często zwoływać Radę Gabinetową czy Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo wtedy jest "lepszy kontakt z urzędem bezpieczeństwa". – Co do granicy zarówno wschodniej i zachodniej mam inna ocenę – zaznaczył.

Czarzasty o słowach Giertycha: Histeria. Wpisuje się w radykalne nurty

Pytany o słowa Romana Giertycha, który stwierdził, że "trzeba bojówki usunąć z granicy, ale też ja zamknąć dopóki Niemcy nie przestaną odsyłać nam migrantów", Czarzasty przyznał, że "taka możliwość zamknięcia granicy istnieje". – Jeżeli będzie potrzeba, to Polska takie decyzje będzie podejmowała – przekonywał.

Zaznaczył, że w tym momencie słowa Giertycha "to jest absolutnie histeria". Jego zdaniem poseł KO od kilku tygodni "wpisuje się w bardzo radykalne nurty, jeżeli chodzi o poglądy". Tłumaczył, że w sytuacjach, "kiedy jest napięcie nie należy słuchać radykałów, należy szukać środka i prawdy przede wszystkim".

