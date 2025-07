Lewica wraca do sprawy Funduszu Kościelnego. Nowe ustalenia

Jak informuje RMF FM, Rada Ministrów nie zajmie się projektem prezentowanym przez szefową resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wiceminister: Nadszedł czas na likwidację Funduszu Kościelnego

– My ten projekt zgłosiliśmy wiele miesięcy temu do zespołu programowania prac rządu. Nie został on rozpatrzony. Nie ma ani decyzji o wpisie do wykazu prac legislacyjnych rządu, ani o tym, żeby pracować nad nim dalej. Musimy jako Lewica starać się dowieźć temat, który jest dla nas ważny. Jak nie ścieżka rządowa, to poselska. Z naszego punktu widzenia nadszedł najwyższy czas na likwidację Funduszu Kościelnego – powiedział radiu RMF FM wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.

Dziennikarz stacji ustalił, że poselski projekt dotyczący likwidacji Funduszu Kościelnego ma trafić do Sejmu dopiero wakacyjnej przerwie dla parlamentarzystów, czyli najwcześniej we wrześniu.

– Ten projekt jest napisany i jest dobry. Traktuje on kler, tak samo, jak inne grupy zawodowe. My tego na pewno nie odpuścimy. Jak nie drogą rządową, to sejmową – stwierdził w rozmowie z RMF FM współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Spór w koalicji o projekt Lewicy

W projekcie ustawy Lewicy zawarto punkt o współfinansowaniu składek na renty i emerytury przez samych duchownych i Kościoły.

– Chcemy, aby ten podział wynosił 50:50. Czyli połowę pokrywa osoba duchowna, a połowę pracodawca, czyli Kościół – powiedziała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Z tego będą wyłączone osoby w zakonach lub na misjach, które nie mają dochodu. W ich przypadku będzie to pokrywane w 100 proc. przez pracodawcę, czyli przez Kościół – dodała.

Propozycja nie przypadła do gustu koalicjantom Lewicy. Polityk PSL, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ocenił że "Lewica wszczyna wojnę ideologiczną, atakując nasze źródła tożsamości". Jak poinformowało w kwietniu RMF 24, wszyscy koalicjanci są niemal tego samego zdania w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego. Politycy Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 wskazują, że pomysł Lewicy to wyłącznie "wyborcza wrzutka".

