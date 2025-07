"Ja nie żartuję". Ziobro mówi o dożywociu

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się na antenie telewizji wPolsce do działań ekipy Donalda Tuska po wyborach prezydenckich.

Ziobro o końcu Donalda Tuska. "Bardzo drastyczny w konsekwencjach"

Polityk wyraził przekonanie, że oznaczają one koniec Donalda Tuska.

– I to koniec bardzo drastyczny w swych konsekwencjach, bo Tusk przekroczył wszystkie czerwone linie i on o tym wie. Dlatego desperacja Tuska jest wielka i z całą pewnością, gdyby inna była postawa marszałka Hołowni, Kosiniaka-Kamysza, to mielibyśmy dzisiaj w Polsce stan wyjątkowy i byłaby podjęta realna próba zablokowania prezydenta Nawrockiego – podkreślił.

Powołując się na swoje źródło w prokuraturze, Ziobro ujawnił, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar sondował i przygotowywał się na wejście prokuratury do Sądu Najwyższego. Według tej relacji, chodziło sparaliżowanie działań Izby Kontroli Nadzwyczajne przez zabezpieczenie dokumentacji akt sprawy.

Będzie śledztwo ws. zamachu na ustrój RP? Ziobro mówi o dożywociu

W ocenie byłego szefa resortu sprawiedliwości, działania w tym zakresie muszą zostać bardzo szczegółowo wyjaśnione. – W tej sprawie musi być śledztwo w przyszłości, bo to (…) jest element większej układanki, odpowiedzi karnej za zamach na ustrój polskiego państwa. Ja nie żartuję. To jest przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności – zauważył.

Ziobro zapewnił, że po powrocie do władzy Prawo i Sprawiedliwość nie odpuści tej sprawy. – Ci, którzy myślą, że to są tylko takie słowa rzucane na wiatr, to się głęboko mylą, ponieważ nie będę mówił i wskazywał wszystkich tych nieprawości i bezeceństw, zbrodni, których oni popełnili wobec polskiego państwa – oświadczył.

Kończąc zapewnił, że nie chodzi tu o zemstę, ale o to, żeby tego rodzaju sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła.

