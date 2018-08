"Polskie obozy" w grze komputerowej. IPN zawiadamia prokuraturę

O zwiastunie gry komputerowej na temat Auschwitz, który można znaleźć w sieci, informowaliśmy w piątek. Sprawą zainteresował się dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski. Teraz na reakcję zdecydował się IPN.

"W związku z opublikowaniem na kanale YouTube animacji promującej grę komputerową znieważającą swoimi obrazami i treściami dobre imię oraz godność Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej – zawierającą m.in. sceny rozstrzeliwania i mordowania więźniów w komorze gazowej, w obozie zagłady, w których padają sformułowania „polskie obozy koncentracyjne, gdzie jest honor tego wielkiego polskiego narodu, gdzie jest wasz honor, wy polskie psy” – działając na podstawie art. 304 § 2 k.p.k., Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył w dniu wczorajszym do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia następujących przestępstw" – czytamy w sobotnim komunikacie IPN.

Szef Instytutu zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia trzech przestępstw – znieważenia Narodu lub Państwa Polskiego (art. 133 k.k.), propagowania faszyzmu lub innego systemu totalitarnego, oraz publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych (art. 256 § 1 i 2 k.k.), a także publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej oraz etnicznej.

IPN stwierdził w komunikacie, że "od wielu lat Polacy w kraju i za granicą stykają się z krzywdzącym, niesprawiedliwym, a przede wszystkim nieprawdziwym sformułowaniem 'polskie obozy śmierci' i oskarżeniami Polaków o współudział w Holocauście, które uwłaczają naszej godności".

"Instytut Pamięci Narodowej, stojąc na straży prawdy historycznej i pamięci narodowej, od wielu lat konsekwentnie realizuje międzynarodową kampanię przypominającą i edukującą o obozach zagłady i obozach koncentracyjnych, utworzonych przez III Rzeszę Niemiecką na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej" – brzmi oświadczenie IPN.

Instytut podkreśla, że na stronie internetowej Truth About Camps udostępniono (w języku polskim, angielskim i niemieckim) bazę załogi SS KL Auschwitz. Lista zawiera 8,5 tys. nazwisk esesmanów zatrudnionych w obozie od czasów jego założenia do likwidacji. "To pierwszy i najpełniejszy taki spis w Polsce, jaki udało się zrobić na podstawie dostępnych źródeł" – informuje IPN.