"Hołownia został sam". Kulisy rozmów liderów koalicji

We wtorek odbyły się rozmowy Donalda Tuska, Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego. Głównym tematem była rekonstrukcja rządu, jednak była to też pierwsza okazja, by marszałek Sejmu mógł bezpośrednio wyjaśnić koalicjantom, dlaczego zdecydował się spotkać z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim w prywatnym mieszkaniu europosła Adama Bielana.

"Według naszych ustaleń to właśnie kwestia nocnego spotkania Hołowni budziła za zamkniętymi drzwiami najwięcej emocji i zajęła liderom znaczną część spotkania" – donosi Wirtualna Polska. Źródła portalu wskazują, że żaden z koalicjantów nie stanął w obronie Szymona Hołowni. Liderzy KO, Lewicy i PSL twierdzą, że spotkanie z Kaczyńskim i Bielanem było "głupotą", "skrajną nieroztropnością" czy "bardzo poważnym błędem".

– Wiem, że było dużo emocji. Wszyscy uznają, że Szymon Hołownia musi odrobić lekcję, a jego publiczne wyjaśnienia są nie do obrony – mówi jeden z rozmówców. – Premier żąda lojalności i wyraził to wprost. Widać rozczarowanie Donalda Tuska, przekonanie, że nie tak powinno to wyglądać – dodaje inny. Informator pytany o aktualną atmosferę w koalicji mówi: – Przyszłość bez szans na przyjaźń.

Jeden z ministrów zaznacza, że "jest pełna determinacja, żeby koalicja trwała, nie ma alternatywy, ale zachowanie Szymona Hołowni pozostawia trwały ślad. Nie tylko w koalicji, ale również w jego partii".

Nagła zmiana ws. rekonstrukcji rządu. "Na wniosek Hołowni"

Do zapowiadanej przez Donalda Tuska rekonstrukcji rządu miało dojść 15 lipca. O tym, że termin ten ulegnie zmianie poinformowała w środę stacja TVN24.

Według ustaleń jej dziennikarzy, decyzja w tej sprawie została podjęta na prośbę marszałka Sejmu, szefa Polski 2050 Szymona Hołowni, który "chce wykorzystać ten czas, aby uspokoić swoich zwolenników i rozwiązać wewnętrzne konflikty w koalicji". Jak podano, nowy termin rekonstrukcji to prawdopodobnie 22 lub 23 lipca.

Ustalenia te potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową Włodzimierz Czarzasty.– Na wniosek Szymona Hołowni rekonstrukcja rządu zostaje przesunięta na 22 lipca – przekazał lider Lewicy.

Czytaj też:

Co chce ukryć rząd? Ziemkiewicz: Sprawa jest prosta jak kijCzytaj też:

"Zdecydował się na to zbyt późno". Prof. Dudek ocenił zachowanie Hołowni