Co chce ukryć rząd? Ziemkiewicz: Sprawa jest prosta jak kij

W poniedziałek na wspólnej konferencji po spotkaniu z premierem Holandii Dickiem Schoofem polski premier odniósł się do obowiązujących od północy tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą.

Premier wskazał, że na granicy z Niemcami wszystkie przejścia graniczne stały się obiektami infrastruktury krytycznej, co znaczy, że te miejsca podlegają szczególnej ochronie.

Ziemkiewicz: Sprawa jest prosta jak kij

Doniesienia znad granicy komentuje w mediach społecznościowych Rafał Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" zwraca uwagę, że włącznie przejść granicznych do infrastruktury krytycznej jest podyktowane chęcią zatajenia informacji na temat sytuacji na granicy.

"Sprawa jest prosta jak kij: gdyby Tusk i Siemoniak nie kłamali, to im najbardziej zależałoby na jawności działań na granicy. Proszę, niech ją monitoruje i filmuje kto chce, jeszcze ustawimy na przejściach striming i damy straży i wojsku kamerki osobiste – sami zobaczcie, że wszystko jest jak należy, migrantów kontrolujemy i zawracamy, Konfa, PiS i ROG was straszyły bez pokrycia" – pisze Ziemkiewicz w mediach społecznościowych.

"Ale skoro robią dokładnie odwrotnie – zakaz dronów, próba zastraszenia aktywistów ROG, wpisanie granicy do »infrastruktury krytycznej«, żeby nikt nie mógł zobaczyć co naprawdę tam się dzieje i jak to się ma do rządowej propagandy... No przecież każdy wie, dlaczego" – dodaje publicysta "Do Rzeczy"

Tusk uderza w Ruch Obrony Granic

W trakcie konferencji prasowej premier Tusk zapowiedział, że funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji "mają jasne polecenie twardego reagowania na każdą próbę zakłócenia kontroli granicznej". Szczególnie podszywanie się pod służby państwowe i utrudnianie czynności ma być surowo karane. – Będą to i mandaty, ale i jak będzie trzeba, także środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania. Dotyczy to także zakazanych lotów prywatnych dronów – mówił.

– Państwo polskie poradzi sobie na naszych granicach i próby samowolnego działania na polskich granicach będą eliminowane – deklarował.

