Nieprawidłowości wpłynęły na wygraną Nawrockiego? Polacy zabrali głos

W sondażu CBOS zapytano respondentów "czy na wynik wyborów prezydenckich i wygraną Karola Nawrockiego mogły wpłynąć nieprawidłowości w przeprowadzeniu wyborów, np. niepoprawne zliczanie głosów w komisjach?".

60 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie, w tym 33 proc. odpowiedziało, że "nie, to zupełnie nieprawdopodobne", zaś 27 proc. – "nie, to raczej nieprawdopodobne". Przeciwnego zdania – że nieprawidłowości mogły wpłynąć na wygraną kandydata popieranego przez PiS – jest 35 proc. Respondentów, z czego 17 proc. Stwierdziło, że “tak, to bardzo prawdopodobne”, a 18 proc. że „tak, to dość prawdopodobne”. 5 proc. uczestników sondażu CBOS nie ma zdania w tej sprawie.

Ponadto 46 proc. respondentów jest zdania, iż zastrzeżenia dotyczące prawidłowego przeprowadzenia wyborów prezydenckich zostały zbadane wystarczająco dokładnie. Inaczej uważa 41 proc. badanych. "Trudno powiedzieć" odpowiedziało 13 proc. ankietowanych.

CBOS zapytał ankietowanych także o to, czy mają zaufanie do decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która 1 lipca orzekła ważność wyborów prezydenckich i wygraną Karola Nawrockiego.

64 proc. respondentów odpowiedziało, że ufa tej izbie Sądu Najwyższego, z czego 35 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", zaś "raczej tak" – 29 proc. 32 proc. badanych nie darzy zaufaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, z czego 22 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 10 proc. – "raczej nie". 4 proc. respondentów odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,0 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10,0 proc.) w okresie 7–9 lipca 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Karol Nawrocki wybrany na urząd prezydenta RP

1 czerwca, w drugiej turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskał 50,89 proc. głosów. Pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który zdobył 49,11 proc. poparcia. Złożono około 54 tys. protestów wyborczych. Wątpliwości wśród zwolenników KO, budziła poprawność zliczania głosów oraz przypisywania ich w nie została rozpatrzona. 1 lipca Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego stwierdziła ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta RP.

Czytaj też:

Sąd Najwyższy tłumaczy decyzję w sprawie tzw. "giertychówek"Czytaj też:

Czy wynik wyborów jest wiarygodny? Tak odpowiedzieli Polacy