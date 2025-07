Solorz oszukany przez dzieci? Prokuratura podjęła kroki

"Puls Biznesu" informuje, że Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa, którego ofiarą miał paść Zygmunt Solorz. Miliarder twierdzi, że jego dzieci wprowadziły go w błąd podczas formalnej sukcesji w grupie. Konflikt dotyczy kontroli nad fundacją TiVi, która zarządza większością spółek należących do Zygmunta Solorza. Tobias Solorz oraz Piotr i Aleksandra Żakowie – dzieci miliardera – twierdzą, że sukcesja była zgodna z planem. Innego zdania jest Zygmunt Solorz, który twierdzi, że dokumenty były zbyt skomplikowane, co wykorzystano przeciwko niemu.

Spór Zygmunta Solorza z dziećmi. Jest śledztwo prokuratury

Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie poinformował w rozmowie z "Pulsem Biznesu", że "25 lipca 2025 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia doprowadzenia w dniach 1 i 2 sierpnia 2024 roku w Warszawie Zygmunta Solorza do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci praw majątkowych związanych z działalnością Fundacji TiVi z siedzibą w Vaduz w Liechtensteinie oraz Fundacji Solkomtel z siedzibą w Vaduz w Liechtensteinie".

Kilka dni temu Cyfrowy Polsat poinformował, że akcjonariusz spółki, TiVi Foundation z siedzibą w Rugell w Liechtensteinie, "wykonując przysługujące mu osobiste uprawnienie" do powoływania i odwoływania prezesa zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej, dokonał zmian we władzach spółki. Mirosława Błaszczyk został odwołany ze stanowiska prezesa spółki. Nowym prezesem spółki został Andrzej Abramczuk. TiVi Foundation odwołała również Zygmunta Solorza z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Miejsce to zajął Daniel Kaczorowski.

Konflikt o sukcesję w imperium Solorza

To kolejna odsłona sporu Zygmunta Solorza z dziećmi o sukcesję w jego medialno-biznesowym imperium. Pod koniec września 2024 roku "Gazeta Wyborcza" poinformowała o poważnych perturbacjach w imperium miliardera. Po tych doniesieniach Tobias Solorz został odwołany z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu, a następnie zarówno on, jak i Piotr Żak, stracili stanowiska w radzie nadzorczej spółki ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin). Konflikt Zygmunta Solorza z dziećmi o sukcesję dotyczy, przede wszystkim, zarejestrowanych w Lichtensteinie fundacji TiVi i Solkomtel, za pośrednictwem których miliarder kontroluje swoje biznesy.

