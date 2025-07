"Tusk jest racjonalny". Polityk koalicji: Jestem przekonany, że Sikorski będzie premierem

– Ten awans pana Sikorskiego na wicepremiera nie był przypadkowy – stwierdził Ryszard Petru w „Jeden na jeden” TVN24. Polityk dodał, że jego zdaniem szef MSZ niedługo zostanie premierem. – Nie chcę powiedzieć kiedy, bo to już decyzja PO – mówił.

– Jeżeli istotnie nie poprawią się sondaże rządu ani Donalda Tuska, to on jest racjonalnym politykiem i będzie skłonny przekazać pałeczkę Radosławowi Sikorskiemu, który będzie miał nową energię i jest typem fightera – mówił dalej.

Poseł stwierdził następnie, że mówi to "z przykrością", ale koalicja nie realizuje swojego programu. – Jeżeli nie wrócimy do tego, to wydaje mi się, że nie ma jakiejś dużej perspektywy, a jeżeli wrócimy do źródeł, nie tylko mówię o Polsce 2050, ale również o koalicji całej, czyli realizacja planu, który był założony na te 4 lata. Dużo ludzi ma do nas pretensje, że nie dowozimy obietnic, które złożyliśmy 2 lata temu. To jest klucz – stwierdził.

Petru: Zamach stanu w Polsce miał miejsce w 2015 roku

Ryszard Petru odniósł się też do głośnych słow Szymona Hołowni na temat zamachu stanu. – Obejrzałem ten program, bo jak pierwszy raz usłyszałem, to byłem zaskoczony, ale potem zobaczyłem jednak, że to była figura retoryczna. Według mojej najlepszej wiedzy nie było żadnej próby zamachu stanu, nikt nikogo nie namawiał na zamach stanu i jestem ostatni, który by komuś wytykał wpadki słowne. W związku z tym tak traktuję tę wypowiedź – ocenił.

Poseł stwierdził, że prawdziwy zamach stanu w Polsce miał miejsce w roku 2015, jak PiS "upolitycznił Trybunał Konstytucyjny wbrew Konstytucji". – Potem powstał neoKRS, następnie osłabiono SN, tworząc izbę, która jest nielegalna i to potwierdziły trybunały europejskie. To to była próba zamachu stanu – mówił Petru.

Czytaj też:

Tusk skrytykował Hołownię. Surowa ocena