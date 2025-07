Żurek zapytany o Nawrockiego. Padły słowa o boksie

O to, jak wyobraża sobie współpracę z nowym prezydentem Karolem Nawrockim, Żurek był pytany na konferencji prasowej w czwartek.

– Znam swój obowiązek konstytucyjny. Jeżeli pan prezydent przestanie być prezydentem, albo będę sytuacje, które będą sprzeczne z zasadami konstytucji, to ja wtedy mogę rozważyć, czy zawiesić taką współpracę – stwierdził.

Dodał, że obywatele oczekują od niego "projektów i pomysłów". – Pan prezydent będzie miał świadomość, że jeżeli jakiś projekt będzie dobry i rozwiąże kryzys, a on zdecyduje się go nie podpisać, to weźmie wtedy całą odpowiedzialność na swoją głowę – powiedział.

Żurek o współpracy z Nawrockim: Też lubię boks, ale według reguł

– Ja oczywiście też, jak pan prezydent, lubię boks, ale ja lubię boks na ringu z udziałem sędziego i według określonych reguł. Więc myślę, że pan prezydent może się takiego działania ode mnie spodziewać. Jaki boks lubi pan prezydent? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że porozumiemy się, co do tych reguł i że będziemy współpracować – oświadczył.

Jednocześnie stwierdził, że jest realistą i zna wypowiedzi współpracowników Nawrockiego. – Już próbują wbijać mi szpilę i w jakiś sposób deprecjonować moją osobę, nie widząc jeszcze mojego działania. Nie będę się zniżał do tego poziomu dyskusji – powiedział szef MS.

Ponad 50 dymisji. Pierwsze decyzje nowego ministra

Wcześniej na konferencji prasowej Waldemar Żurek poinformował o odwołaniu z delegacji w MS 9 osób i 46 osób ze stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju.

Przekazał też, że wystąpił do szefa MSWiA, by rozważył odwołanie 44 sędziów, którzy pełnią funkcję komisarzy wyborczych. Dodał, że został odwołany ostatni rzecznik dyscyplinarny z czasów byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Żurek podjął również decyzję o wycofaniu z Komisji Weneckiej projektu tzw. ustawy praworządnościowej, której celem jest m.in. uregulowanie statusu tzw. neosędziów oraz likwidacja dwóch izb Sądu Najwyższego – Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Czytaj też:

Czym najpierw powinien zająć się Żurek? Polacy odpowiedzieli w sondażu