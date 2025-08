"No to wojna", "Tusk zatęskni za Dudą". Gorąco po orędziu Nawrockiego

Karol Nawrocki złożył w środę przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, czym oficjalnie przejął obowiązki Prezydenta RP. Następnie wygłosił swoje pierwsze orędzie jako głowa państwa.

Orędzie Karola Nawrockiego. "Polska musi wrócić na drogę praworządności"

Nawrocki podziękował w nim wszystkim Polakom, którzy w czerwcowych wyborach prezydenckich zdecydowali się oddać na niego głos. Odniósł się również do skierowanej wobec niego kampanii nienawiści. Prezydent zapowiedział, że będzie realizował obiecany Polakom program, a także rozpoczęcie prac nad nową konstytucją. W wystąpieniu Karola Nawrockiego padły też ostre słowa pod adresem obecnej ekipy rządzącej.

– Polska musi wrócić na drogę praworządności. Dzisiaj Polska nie jest na drodze praworządności. Bo ciężko nazwać praworządnym państwo, w którym nie działa i nie funkcjonuje legalnie wybrany prokurator krajowy, w którym art. 7 Konstytucji mówiący o tym, że organy władzy państwowej muszą działać na podstawie i w granicach prawa, jest niestety regularnie łamany. Dlatego stoję tu, aby zaapelować do całej klasy politycznej, ale także aby przekazać polskim sędziom i ministrowi sprawiedliwości, że sędziowie są od tego, aby wydawać wyroki w imieniu RP, a władza sądownicza jest jedną z trzech władz w polskim systemie demokratycznym – mówił. Prezydent zwrócił się także bezpośrednio do premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. – Nie będę awansował ani nominował tych sędziów, którzy godzą w porządek konstytucyjno-prawny RP. Będę promował, awansował i nominował tych sędziów, który porządek konstytucyjno-prawny RP, zgodnie z Konstytucją i ustawami przyjętymi przez polski parlament i podpisanymi przez prezydenta, respektują. Tak wyobrażam sobie porządek prawny państwa polskiego – podkreślił.

Komentarze po pierwszym wystąpieniu prezydenta Nawrockiego. "Oby to nie był tylko teatr"

Orędzie nowego prezydenta spotkało się z szerokim odzewem w mediach społecznościowych. Skomentował je między innymi publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. "Bardzo ciekawe zapowiedzi PKN (nie mylić z Polskim Koncernem Naftowym – który już się tak zresztą nie nazywa) dotyczące sytuacji w sądownictwie: nie będzie nominacji dla sędziów awanturników – słusznie, oby to dotyczyło obu stron. Plus rada, która ma się zająć wypracowaniem rozwiązania – oby to nie był tylko teatr" – napisał na platformie X.

Z kolei zdaniem Jacka Nizinkiewicza z "Rzeczpospolitej", w wystąpieniu Nawrockiego wyczuwalna była niechęć do obecnie rządzących.

"Nowy Prezydent, który zapowiada łamanie Konstytucji, brak szacunku dla zasad praworządności i chęć powrotu do politycznej prokuratury, to zdecydowanie zły początek. Ma być za to nowa Konstytucja dla swoich! Współpracy tu żadnej nie będzie" – stwierdził z kolei wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Poniżej publikujemy kilka z wielu głosów, jakie pojawiły się w związku z orędziem Karola Nawrockiego:

