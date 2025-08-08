800 plus tylko dla pracujących? Polityk PSL potwierdza

Jako pierwszy o możliwości zmiany zasad wypłaty 800 plus wspomniał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier stwierdził, że należy wprowadzić przepisy, które warunkowałyby wypłatę pełnej kwoty świadczenia od zatrudnienia rodziców dziecka. Później minister rolnictwa Stefan Krajewski doprecyzował, że bezrobotni rodzice otrzymywaliby 500 zamiast 800 złotych na dziecko.

Zgorzelski: 800 plus dla pracujących to promocja ludzi aktywnych

Do sprawy odniósł się w piątek w rozmowie z radiem RMF FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego potwierdził stanowisko swojego ugrupowania w tej sprawie.

– W ten sposób chcemy nagrodzić tych, którzy tworzą budżet i owoce wzrostu gospodarczego nie tylko konsumują, ale i wytwarzają – powiedział Zgorzelski.

– Oczywiście można ulżyć jeszcze samotnym matkom i nie tylko, nie jesteśmy tutaj doktrynalni, ale uważamy, że 800 plus dla pracujących to jest promocja ludzi aktywnych, a często jest tak, że przez politykę PiS-u, która z nazwy była tylko prorodzinna i nie spełniała swoich prorodzinnych celów, kumulacja pewnego rodzaju świadczeń dla pewnych ludzi stała się sposobem na życie – zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Zmiany w 800 plus. Alternatywna propozycja Razem

W zupełnie innym kierunku podąża propozycja partii Razem. Politycy formacji postulują waloryzację świadczenia o wskaźnik inflacji. Propozycję ludowców określili z kolei jako "kuriozalną". Adrian Zandberg powiedział, że nie można dopuścić do sytuacji, w której rodzic, który stracił pracę jest dodatkowo karany obniżeniem świadczenia na dzieci.

Posłowie Razem podkreślili, że świadczenia rodzinne, takiej jak 800 plus czy 300 plus, powinny być waloryzowane na takich samych zasadach, jak renty czy emerytury. Dodali, że w ciągu ostatnich lat, z powodu wysokiej inflacji, świadczenia dla dzieci wyraźnie traciły na realnej wartości.

