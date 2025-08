Znów głośno o zmianach w 800 plus. Padła kolejna propozycja

Jako pierwszy o możliwości zmiany zasad wypłaty 800 plus wspomniał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier stwierdził, że należy wprowadzić przepisy, które warunkowałyby wypłatę pełnej kwoty świadczenia od zatrudnienia rodziców dziecka. Później minister rolnictwa Stefan Krajewski doprecyzował, że bezrobotni rodzice otrzymywaliby 500 zamiast 800 złotych na dziecko.

Razem: Potrzebna waloryzacja

W zupełnie innym kierunku podąża propozycja partii Razem. Politycy formacji postulują waloryzację świadczenia o wskaźnik inflacji. Propozycję ludowców określili z kolei jako "kuriozalną". Adrian Zandberg powiedział, że nie można dopuścić do sytuacji, w której rodzic, który stracił pracę jest dodatkowo karany obniżeniem świadczenia na dzieci.

Posłowie Razem podkreślili, że świadczenia rodzinne, takiej jak 800 plus czy 300 plus, powinny być waloryzowane na takich samych zasadach, jak renty czy emerytury. Dodali, że w ciągu ostatnich lat, z powodu wysokiej inflacji, świadczenia dla dzieci wyraźnie traciły na realnej wartości.

Przypomnijmy, że we wtorek 29 lipca rzecznik rządu Adam Szłapka oficjalnie zdementował wszelkie informacje mówiące o planach zmian w programie 800 plus.

800 plus

Przypomnijmy, że obecnie 800 Plus nie jest uzależnione od posiadania pracy przez rodzica lub opiekuna. Świadczenie wychowawcze jest również niezależne od dochodów rodziny, wolne od egzekucji i opodatkowania. Początkowo, kiedy weszło w życie jako sztandarowa obietnica Prawa i Sprawiedliwości z 2015 roku, wynosiło ono 500 zł. Od 1 stycznia 2024 roku jego wysokość podniesiono do 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Rodzice i opiekunowie mają trzy miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin.

