Tusk zapowiadał likwidację Instytutu Felczaka. Teraz wykorzystuje go do politycznej walki

Jak zauważa dziennik "Rzeczpospolita", pod nowym kierownictwem, funkcjonującym za rządów Donalda Tuska, instytucja ta zmienia dotychczasowy kurs, stawiając na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz promowanie wartości demokratycznych, jednocześnie dystansując się od wcześniejszej bliskiej współpracy z rządem Węgier.

Nowy kierunek działalności

W czerwcu 2025 roku Instytut wyraził otwarte poparcie dla marszu równości w Budapeszcie, który odbył się pomimo zakazu władz. W wydarzeniu uczestniczyło około 200 tysięcy osób, a Instytut miał podkreślić w ten sposób znaczenie obrony praw obywatelskich i demokracji. Kilka dni później zainicjował internetową petycję "Apel Węgrów do narodu ukraińskiego", wyrażającą solidarność z Ukrainą i sprzeciw wobec prorosyjskiej propagandy węgierskiego rządu.

Zdaniem "Rz", zmiana kursu działalności Instytutu Felczaka jest efektem decyzji rządu Donalda Tuska, który zaczął postrzegać instytucję jako narzędzie do walki z polityką węgierskiego premiera. Jesienią 2024 roku, mimo rozważań nad likwidacją placówki, ostatecznie podjęto decyzję o jej reorganizacji i skierowaniu na nowe tory.

Reorganizacja i nowe programy

Podczas konferencji inauguracyjnej w czerwcu 2025 roku nowy kierunek instytutu przedstawił m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak wówczas przekazał, "instytut zaplanował intensyfikację działań na rzecz ochrony wolności obywatelskich, wspierania niezależnych mediów oraz przeciwdziałania rosyjskim wpływom i oligarchizacji gospodarki".

Wprowadzono także nowe programy grantowe i stypendialne o wartości blisko 800 tys. zł, ukierunkowane na promocję wartości europejskich, integrację Ukrainy z euroatlantyckimi strukturami oraz wsparcie inicjatyw demokratycznych. Na stronie instytutu można przeczytać, że "nowa odsłona Instytutu to nie tylko zmiana akcentów programowych, ale przede wszystkim odpowiedź na realne potrzeby współczesnej Europy Środkowej. (...) W czasach narastających wyzwań politycznych, erozji zaufania społecznego oraz prób podważania wspólnych wartości europejskich, uważamy za nasz obowiązek tworzyć przestrzeń dla otwartej debaty i współpracy ponad granicami – zarówno geograficznymi, jak i politycznymi".

Nowa misja i wartości

Instytut im. Wacława Felczaka działa w oparciu o wartości zawarte w Deklaracji Wyszehradzkiej oraz Układzie o przyjacielskiej współpracy między Polską a Węgrami. Zgodnie z deklaracją umieszczoną na stronie internetowej, instytut ma za zadanie "wspierać ochronę podstawowych praw i wolności, promować tolerancję, wartości moralne i tradycje intelektualne oraz rozwijać dialog społeczny i europejską solidarność".

Ponadto instytut ma skupiać się na budowaniu dobrych relacji między Polską a Węgrami, promować współpracę organizacji pozarządowych obu krajów, wspierać wymianę kulturalną i naukową, a także przeciwdziałać negatywnym stereotypom poprzez działania edukacyjne i tworzenie przestrzeni do otwartego dialogu.

