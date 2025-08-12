Hołownia w rządzie? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Uczestnikom badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla RMF FM zadano pytanie, czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu jako wicepremier lub minister po zakończeniu pełnienia funkcji marszałka Sejmu.

Przeciwnych takiemu scenariuszowi jest 48 proc. ankietowanych, w tym 26 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 22 proc. "raczej nie".

Za obecnością Hołowni w rządzie opowiada się łącznie 25 proc. respondentów, w tym 6 proc. "zdecydowanie tak", natomiast 19 proc. "raczej tak".

Zdania w tej kwestii nie ma 27 proc. pytanych.

Zgodnie z umową koalicyjną, w połowie kadencji parlamentu na stanowisku marszałka Sejmu Szymona Hołownię ma zastąpić Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Wyborcy których partii nie chcą Hołowni w rządzie? Wyniki sondażu

Przeciwko objęciu przez Hołownię funkcji wicepremiera lub ministra są wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji (63 proc. w każdej z grup). W elektoracie Prawa i Sprawiedliwości podobną opinię ma 49 proc. respondentów.

Największe poparcie dla lidera Polski 2050 odnotowano wśród osób w wieku 25-29 lat – 35 proc. z nich chciałoby widzieć go w rządzie. Z kolei najbardziej sceptyczni byli seniorzy po 60. roku życia, spośród których 53 proc. sprzeciwia się temu pomysłowi.

W wywiadzie dla Wirtualnej Polski opublikowanym w lutym Hołownia zadeklarował, że chce pokonać Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich, a jeśli przegra, to nie wejdzie do rządu. W pierwszej turze Hołownia uzyskał 4,99 proc. głosów i zajął piąte miejsce. Mentzen z wynikiem 14,81 proc. był trzeci.

Sondaż przeprowadzono w dniach 4-6 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej o wielkości N=1003. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

