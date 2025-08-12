Kto stracił, a kto zyskał poparcie? Najnowszy sondaż partyjny

W porównaniu do badania z początku lipca, partia Donalda Tuska zyskała w nowym sondażu 0,87 pkt proc. i wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, które może obecnie liczyć na 30,88 proc. głosów (spadek o 2,67 proc. w ciągu miesiąca). Podium zamyka Konfederacja z wynikiem (12,84 proc.).

Takie są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Sondaż: Partia Hołowni wraca do Sejmu, PSL pod progiem

Do Sejmu wyszłyby jeszcze: Nowa Lewica (6,98 proc.) i Polska 2050 (5,18 proc.). "SE" odnotowuje, że partia Szymona Hołowni odrobiła w sierpniu straty z lipca, gdyż jej wynik poprawił się o 1,4 proc.

Gazeta podkreśla, że trzy partie koalicji rządowej (Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050) cieszą się w sumie poparciem na poziomie 44 proc. (bez PSL, które z wynikiem 2,40 proc. nie przekracza progu wyborczego).

Tuż pod progiem znalazły się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 proc.) oraz partia Razem (4,67 proc.).

Jak afera KPO wpłynie na poparcie dla koalicji rządzącej?

Dr Bartłomiej Machnik, komentując wyniki badania, powiedział "SE", że PSL musi wykazać się aktywnością i zdecydowaniem, ponieważ ludowcom grozi wypadnięcie z Sejmu. – Poparcie dla KO jest zaś niewiele wyższe niż dla PiS, dlatego utrzymanie rządów w kolejnej kadencji Sejmu nie jest pewne – podkreślił.

Politolog z UKSW zaznaczył, że poparcie dla koalicji rządzącej będzie zależało od umiejętności zażegnania kryzysu dotyczącego dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Na wtorkowym posiedzeniu rządu z afery KPO ma tłumaczyć się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-9 sierpnia 2025 r. na próbie 1006 dorosłych Polaków.

