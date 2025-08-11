Afera KPO. Pełczyńska-Nałęcz złożyła propozycję Mentzenowi

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w coraz bardziej rozpaczliwy sposób broni się przed kolejnymi doniesieniami w sprawie afery wokół pożyczki KPO. Tym razem Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zwróciła się w mediach społecznościowych do Sławomira Mentzena i zaproponowała mu rozmowę na ten temat przed kamerami. Wcześniej jeden z liderów Konfederacji odniósł się do działań rządu w związku wokół pożyczki na KPO i skrytykował samą instytucję dotacji.

Pełczyńska-Nałęcz chce debatować z Mentzenem

"Panie Sławomirze Mentzen, może wspólny udział w jakimś programie w Polsacie?" – napisała w mediach społecznościowych Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz.

Dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek od razu zaprosił potencjalnych gości na antenę. "Co do ostatniego akapitu: zaproszenie dla duetu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Słaomir Mentzen otwarte. Rano czeka Graffiti, a wieczorem jest Gość Wydarzeń. Zapraszamy, byłoby ciekawie" – napisał na X. Mentzen, który przebywa na urlopie jeszcze nie zareagował na propozycję.

Pełczyńska-Nełęcz podtrzymuje wcześniejsze zapewnienie jakoby rząd miał naprawić sytuację tam, gdzie doszło do naruszeń. "Natychmiast informuję: tam gdzie są wątpliwości rozliczymy. Jeśli są naruszenia – wezwiemy do zwrotu środków. Mysz się nie prześlizgnie. Kontrole, kary, zwroty. Bo przy wielkich projektach inwestycyjnych zawsze pojawiają się błędy eksperckie, a także niestety cwaniactwo ze strony tych, którzy wbrew regułom chcą dostać pieniądze" – napisała minister.

Także premier Donald Tusk i minister Andrzej Domański obiecują, że każda nieprawidłowość będzie sprawdzona, wyjaśniona i rozliczona.

Afera KPO. Będą procesy ze Skarbem Państwa?

Na te zapewnienia zareagował w sobotę prawnik Bartosz Lewandowski, który zwrócił uwagę na to, że z punktu widzenia norm prawnych odzyskanie pieniędzy podatników nie będzie wcale proste.

"Nie rozliczycie co do grosza. Z prawnego punktu widzenia ludzie, którzy otrzymali środki na podstawie rozpatrywanych wniosków, mogli środki wykorzystać" – stwierdził.

"Zdecydujecie się na wieloletnie procesy za nasze pieniądze, to jeszcze jest realna szansa, że Skarb Państwa dopłaci za zasadzone koszty procesu (w tym za pełnomocników) w związku z przegraną sprawą. Kompromitacja na pełnym polu" – napisał Lewandowski.

