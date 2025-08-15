Żegnaj, knedlikowy ekspresie

Otóż była okazja, by przez dwie i pół godziny trasy z Warszawy do Katowic, spędzając ten czas w czeskim wagonie restauracyjnym, poczuć się jak w którejś z czeskich knajp w Pradze, Ołomuńcu czy Brnie. To tu była do dostania słynna svičkova, czyli pieczeń wołowa w kremowym sosie z sześcioma knedlikami bułczanymi i z porządną porcją żurawinowej konfitury. Na dodatek wszystko to można było zapijać jeszcze paroma kufelkami doskonałego czeskiego piwa. Mając w pamięci te sympatyczne chwile w czeskim odpowiedniku naszych wagonów Warsu – z pełnym zrozumieniem odniosłem się do odgłosów zawodu, które pojawiły się niedawno w Niemczech. Oto ogłoszono likwidację pociągów z czeskimi wagonami restauracyjnymi typu WRmz815, które wycofano z linii Berlin – Praga. Okazało się, że są one zbyt ciężkie, aby uzyskać odpowiednią prędkość – 230 km/h – nowych pociągów na tej linii. Te nowe przypominają nasze Pendolino. Są produkowane w Niemczech i mają jedną wadę.