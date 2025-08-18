Akcja służb na lotnisku w Balicach. Wszystkie loty wstrzymane

O utrudnieniach na Kraków Airport kierownictwo lotniska poinformowało w komunikacie zamieszczonym w poniedziałkowy poranek w mediach społecznościowych.

"Ze względów bezpieczeństwa operacje lotnicze z / do Kraków Airport są chwilowo wstrzymane. Trwają działania służb państwowych. Dziękujemy za wyrozumiałość" – przekazano.

Na razie nie jest jasne, z czym konkretnie mają związek działania służb. Rzeczniczka lotniska Monika Chylaszek w rozmowie z "Gazetą Krakowską" poinformowała jedynie, że doszło do sytuacji, która wymagała interwencji straży granicznej. Dodała, że wkrótce ruch zostanie wznowiony.

Wkrótce więcej informacji.