Nowa odsłona spotkań z Mentzenem. Ujawniono nazwisko pierwszego gościa

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz będzie pierwszym gościem nowej odsłony "Piwa z Mentzenem". O szczegółach spotkania poinformował w swoich mediach społecznościowych sam lider Nowej Nadziei.

twitter

Nowa odsłona, niespodziewane kontrowersje

Tuż po tym, jak kilka tygodni temu Sławomir Mentzen ogłosił zmiany w realizowanych od lat spotkaniach z wyborcami przy złocistym trunku, politycy Koalicji Obywatelskiej zaczęli stawiać warunki swojego udziału. Jeden z zaproszonych gości Radosław Sikorski oświadczył na przykład, że chętnie weźmie udział w debacie, jeśli Mentzen potępi słowa Grzegorza Brauna dotyczące komór gazowych w Auschwitz.

Mentzen odciął się wówczas od tych wypowiedzi, podkreślając, że nie zgadza się na szantaż polityczny, i w konsekwencji wycofał zaproszenia dla polityków KO oraz posła Lewicy Łukasza Litewki. W reakcji na te zmiany Mentzen ogłosił nowych uczestników swoich spotkań. Wśród nich znaleźli się m.in. Leszek Miller, Paweł Kukiz i Michał Kamiński.

Rozmowy o Polsce

Do tej pory "Piwo z Mentzenem" składało się z autorskiego wystąpienia polityka, po którym następowała otwarta sesja pytań od uczestników. "Teraz wydarzenie zacznie się od około 25-30 minutowej rozmowy przy piwie pomiędzy mną, a zaproszonym gościem. Dopiero potem będzie moje wystąpienie i późniejsze pytania" – pisał kilka tygodni temu w swoich mediach społecznościowych Mentzen.

Na dwa dni przed pierwszym spotkaniem Mentzen poinformował, że jego pierwszym gościem będzie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a dyskusja przy piwie odbędzie się w Krakowie. Warto podkreślić, że tuż po awanturze o zaproszenia i udział w dyskusjach przedstawicieli KO, lider Konfederacji stwierdził: – Serio, coraz częściej mam wrażenie, że jedyny normalny w tym rządzie to jest Władysław Kosiniak-Kamysz. To jedyna osoba, z którą tam warto rozmawiać, bo cała reszta to jakaś zbieranina szurów, głupków i przegrywów – podsumował.

Czytaj też:

Mentzen: Wycofuję zaproszenie dla panów z POCzytaj też:

"Piwo z Mentzenem" bez polityków KO. Lider Konfederacji ogłosił nowych gości