Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

… a tymczasem według najnowszego sondażu wyborczego pomimo kryzysów zewnętrznych prowadzi wciąż Koalicja Obywatelska, a więc okazuje się, iż społeczeństwo wciąż nie jest jeszcze takie najgłupsze i dostrzega, kto naprawdę chce dla niego dobrze, a kto dla niego chce źle. PiS co prawda jest na drugim miejscu, ale wiadomo, iż w politycznym wyścigu liczą się tylko zwycięzcy.

No i powiemy wam szczerze, iż w naszych sercach zagościła od dawna nieodczuwana otucha, iż jeszcze wszystko może się dobrze ułożyć. Jak większość rozsądnych i porządnych obywateli tego kraju czuliśmy się zdruzgotani i przytłoczeni porażką Rafała, obecnością KN w Pałacu Prezydenckim, jego rodziny w Belwederze, prezydentem kibicującym Lechii Gdańsk…