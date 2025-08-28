Kolejne kraje na liście Nawrockiego. "Symboliczny aspekt"

Na 3 września zaplanowano wizytę prezydenta w USA. W drodze powrotnej, Karol Nawrocki ma odwiedzi Watykan. O takim planie – spotkaniu z Donaldem Trumpem z międzylądowaniem w Stolicy Apostolskiej – polityk mówił jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. W Watykanie polski prezydent będzie rozmawiał z papieżem Leonem XIV. Oprócz tego w Rzymie ma zaplanowaną rozmowę z premier Włoch Giorgią Meloni.

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że kolejną wizytę zagraniczną prezydent złoży w Wilnie, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. – Prezydent zdecydował, że uda się do naszego bliskiego sąsiedztwa – podkreślał minister. Przydacz wskazuje, że wizyta na Litwie ma "bardzo wyraźny, symboliczny aspekt" – dlatego, że jest to stolica naszego "sąsiada, bardzo bliskiego sojusznika i partnera", ale również dlatego, że to "miasto noszące na sobie historię, bardzo dobrej współpracy polsko-litewskiej przez kilkaset lat, kiedy tworzyliśmy Rzeczpospolitą Obojga Narodów".

Prezydencki minister dodał, że współpraca polsko-litewska "to nie tylko przeszłość, ale także i teraźniejszość". Dodał, że w trakcie wizyty w Wilnie "nie może zabraknąć także i spotkania prezydenta z Polakami na Wileńszczyźnie".

Kolejny cel Nawrockiego

Z Wilna prezydent Nawrocki uda się do Finlandii. Tam odbędzie się spotkanie z prezydentem Alexandrem Stubbem. Marcin Przydacz przypomniał, że prezydenci już się znają i wielokrotnie rozmawiali telefonicznie. Jak zauważył, Finlandia jest dla nas ważnym partnerem i sojusznikiem, a dodatkowo z "ważniejszych państw wschodniej flanki NATO" i ma również "doskonałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi". Stubb brał udział w rozmowach europejskich liderów z Donaldem Trumpem, które odbyły się po szczycie USA-Rosja na Alasce.

