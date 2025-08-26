Szykuje się nowy konflikt? "Agenda tematów już zamknięta"

3 września prezydent Karol Nawrocki uda się do Waszyngtonu na rozmowy z Donaldem Trumpem. Politycy spotkali się już raz – miało to miejsce w kampanii wyborczej, przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Wtedy to przywódca USA przekazał Nawrockiemu swoje wsparcie.

– Prezydent Karol Nawrocki priorytetowo traktuje wizytę w Stanach Zjednoczonych zaplanowaną na 3 września, podczas której spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Prezydent RP jest przygotowany do rozmowy z prezydentem USA. Agenda tematów jest zamknięta. Znamy stanowisko MSZ w sprawie bezpieczeństwa i ono jest zbieżne – tak o wizycie w USA prezydenta Nawrockiego mówi jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Prezydent pominie wskazówki MSZ?

"Agenda tematów spotkania z prezydentem Trumpem nie jest uzgodniona z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wizyta Karola Nawrockiego w USA nie będzie również przedmiotem środowej Rady Gabinetowej" – podała "Rzeczpospolita". Według gazety nie ma kontaktu Pałacu Prezydenckiego z Bogdanem Klichem, chargé d’affaires RP w Stanach Zjednoczonych. – Kontaktujemy się na bieżąco z MSZ, ale pan kierownik Bogdan Klich nie wykazywał aktywności i zainteresowania wizytą w USA oraz nie uczestniczy w żadnym etapie przygotowań. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby MSZ nie uczestniczył w przygotowaniu – tłumaczy Leśkiewicz. "Pałac Prezydencki zwyczajowo przed wizytą dostaje od strony rządowej materiały, ale na obecnym etapie nie chce wsparcia MSZ i wizytę przygotowuje samodzielnie. Z naszych informacji wynika, że resort dyplomacji szykuje jednak instrukcje dla prezydenta Nawrockiego" – czytamy.

Rzecznik prezydenta nie wyklucza, że jeżeli resort spraw zagranicznych będzie zabiegał o spotkanie z Nawrockim przed wyjazdem do USA, to takie spotkanie będzie możliwe.

Ukraińcy reagują na weto Nawrockiego. Pilne konsultacje

Nowe informacje o wizycie w USA. Trump zaprasza Nawrockiego do Blair House