Rewolucja w płatnościach kartą coraz bliżej

W maju taką zgodę od Narodowego Banku Polskiego na podwyższenie do 100 złotych limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN otrzymało Mastercard. Teraz wniosek złożyła Visa, co potwierdziła portalowi tvn24bis.pl. Oznacza to, że rewolucja w płatnościach kartą zbliża się wielkimi krokami.

Mastercard przewiduje, że zmiana nastąpi nie wcześniej, niż w drugim kwartale 2019 roku. Z kolei Visa wskazuje, że nowy limit ma zacząć obowiązywać już w trzecim kwartale 2019 roku.

Obecny limit płatności zbliżeniowych bez PIN, w wysokości 50 zł, został ustalony w 2007 roku i należy do najniższych w Europie. Wyższe limity obowiązują m.in. w krajach regionu: na Litwie to 25 euro, czyli około 105 zł, w Rumunii 100 lejów, czyli około 90 zł, zaś na Słowacji 20 euro, czyli około 85 zł.

Według danych NBP na koniec 2017 roku już niemal 80 procent wszystkich kart płatniczych w Polsce miało funkcję zbliżeniową, a prawie 95 procent terminali płatniczych umożliwiało transakcje w tej technologii.