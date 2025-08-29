Ci niewdzięczni Polacy

Zaprzecza wszelkim stereotypom o szowinizmie Polaków, ich ksenofobii i wrogości względem przybyszy z zewnątrz. Historyk Robert Herzyk przygotował dla "Krytyki Politycznej" tekst, który ma rozprawić się z pozytywnym mitem 2022 r. Główna teza: "Znajomość polskiej historii nie pozwala na samozadowolenie w kwestii naszej narodowej gościnności wobec przybyszy z innych państw. Prawda jest bowiem taka, że to nie my przyjmowaliśmy uchodźców – to nas przyjmowano".