Ważna misja Nawrockiego. Wpłynie na Trumpa?

– Pan prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem przede wszystkim o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie szeroko rozumianym – powiedział "Super Expressowi" szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. – Tematem będzie także bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym rozmowy o Ukrainie oraz kwestia pokoju i bezpieczeństwa w tym kraju. Na agendzie będzie także transfer nowych technologii do Polski – dodał.

– Bez amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ma polskiego bezpieczeństwa – podkreśla Bogucki.

To, jak w przyszłości będzie wyglądała obecność wojsk USA w Europie, w tym w Polsce, stoi pod znakiem zapytania. – Na przełomie września i października Pentagon opublikuje dokument dotyczący ograniczenia liczebności wojsk amerykańskich na kontynencie europejskim. My staramy się o to, żeby ta redukcja obecności amerykańskiej dotknęła nas w możliwie najmniejszym stopniu – mówił niedawno europoseł PiS Adam Bielan.

Obecnie stacjonuje w Polsce łącznie ok. 10 tys. żołnierzy USA, głównie w ramach obecności rotacyjnej. Jedną z amerykańskich baz jest Wysunięte Dowództwo V Korpusu USA, ulokowane w Camp Kościuszko w Poznaniu w ramach stałej obecności wojsk amerykańskich w RP.

Nawrocki spotka się z Trumpem. Znamy dokładny plan wizyty w USA

W środę o godz. 11:00 czasu lokalnego (czas w Polsce – 6 godzin) prezydent RP Karol Nawrocki zostanie powitany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa. Następnie Karol Nawrocki dokona wpisu do księgi pamiątkowej

O godz. 11:25 czasu lokalnego rozpocznie się spotkanie prezydenta RP Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjadnoczonych Donaldem Trumpem. Następnie odbędą się rozmowy plenarne prezydenta RP i prezydenta USA w formule śniadania roboczego.

O godz. 13:30 czasu lokalnego prezydent Karol Nawrocki wypowie się dla polskich mediów.

Ostatnim punktem wizyty – o godz. 16:15 – jest ceremonia złożenia wieńca na Grobie Nieznanych Żołnierzy.

Kilka dni temu szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zostanie podjęty lunchem w Białym Domu, co – jak mówił – jest „pewnego rodzaju formą podkreślenia ważności tej wizyty”. Karol Nawrocki ma zostać zakwaterowany w rezydencji prezydenta USA – Blair House.

