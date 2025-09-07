Eksplozja w warszawskim Rembertowie. Dwie osoby ranne

Informację o wypadku na poligonie w stołecznym Rembertowie przekazała w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Żandarmeria Wojskowa.
Eksplozja ładunku wybuchowego na poligonie w Warszawie
"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej prowadzi czynności w Warszawie-Rembertowie, gdzie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego ranne zostały 2 osoby cywilne, które weszły na teren poligonu wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom" – poinformowano na platformie X.
Z komunikatu wynika, że pochodzenie ładunku oraz okoliczności zdarzenia będą przedmiotem postępowania ŻW.
Dwie osoby zostały ranne. "Stan obu jest ciężki"
Jak z kolei udało się dowiedzieć Polsat News, poszkodowani to mężczyźni w wieku ok. 30 i 50 lat. "Mają liczne rany szarpane, stan obu jest ciężki" – wynika z ustaleń dziennikarzy stacji.
Na miejscu, informował Miejski Reporter, działało pięć zastępów straży pożarnej, grupa operacyjna miasta, grupa Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie i policja. Przybyły również dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Do sprawdzenia i zabezpieczenia terenu wezwano grupę saperów.
