Szczątki drona odnalezione na Lubelszczyźnie

"O godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka (powiat bialski) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności" – poinformowała w serwisie X lubelska policja.

twitter

Wojsko apeluje o niedotykanie dronów

Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje, aby w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani ich nie przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

"Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren" – czytamy w komunikacie SG WP.

twitter

Dowództwo Operacyjne: To jest akt agresji

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę rano, że przestrzeń powietrzna Polski została wielokrotnie naruszona przez drony. Doszło do tego w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.

W komunikacie wojska czytamy o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron". "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – napisano.

Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów.

"Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie w domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie" – podano.

O zakończeniu operacji na polskim niebie wojsko poinformowało po godzinie 7:30. Z komunikatu wynika, że w działaniach uczestniczyły holenderskie myśliwce F-35.

twitter

Nieoficjalnie: Szczątki drona spadły na dom

Polsat News podał nieoficjalnie, że szczątki rosyjskiego drona spadły na dom mieszkalny w miejscowości Wyryki (pow. włodawski) w woj. lubelskim. W wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia dachu budynku oraz znajdującego się przy nim samochodu. Nikomu nic się nie stało.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom