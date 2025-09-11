Wielka radość posła. Narodziny drugiego dziecka

"Kochany Syneczku! Aleksandrze! Cudownie, że jesteś z nami – dzielną Mamusią i bratem Antkiem! Cud życia" – napisał w serwisie X poseł PiS Janusz Kowalski. Polityk opublikował zdjęcie z noworodkiem. 47-letni parlamentarzysta jest żonaty z Joanną Nycz-Kowalską, a Aleksander jest ich drugim dzieckiem, po bracie Antonim.

Gratulacje Kowalskiemu składają politycy i dziennikarze. "Gratulacje i dużo zdrowia dla całej rodziny!" – napisała Paulina Matysiak z Razem, a europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik pisze: "Gratulacje! Dużo zdrowia i sił dla całej rodziny!".

"Urodziłem się 11 kwietnia 1978 roku w Opolu. Ukończyłem studia na kierunku prawo i administracja na Uniwersytecie Łódzkim. Przez wiele lat byłem związany z działalnością samorządową w Opolu, piastując funkcję m.in. wiceprezydenta miasta Opola, następnie zasiadałem w organach zarządczych spółek z udziałem Skarbu Państwa" – tak pisze o sobie Janusz Kowalski na stronie internetowej.

Karina i Krzysztof Bosakowie ogłosili radosną nowinę

Niedawno oczekiwanie na czwarte dziecko ogłosiła para posłów z Konfederacji – Karina i Krzysztof Bosakowie. ozdrawiamy z urlopu! Tym razem podróżujemy na południe od Polski, jedziemy gdzie nas oczy poniosą, gdzie się nam spodoba i pozwolą możliwości. Dziś Słowacja i Węgry. Cieszymy się i regenerujemy siły!" – poinformowała Karina Bosak, publikując wspólne zdjęcie z podróży.

Dalej ogłosiła radosną wiadomość: "Cieszymy się jeszcze z jednego względu. W te wakacje wyjeżdżamy już w większym składzie, bo po Nowym Roku nasza rodzina się powiększy! To chyba dobry moment by się tym podzielić. Już się nie możemy doczekać. Tymczasem, szczęśliwego Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny!".

