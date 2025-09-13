Duża przewaga PiS nad KO. Polska 2050 poza Sejmem

Gdyby wybory odbyłoby się w najbliższą niedzielę, na partię Jarosława Kaczyńskiego oddałoby głos 35,2 proc. badanych. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z poparciem 30,3 proc. respondentów. Trzecia Konfederacja, na którą zagłosowałoby 11,4 proc. uczestników sondażu. To wyniki sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

Do Sejmu weszłaby także Lewica, na którą głos oddałoby 6,3 proc. badanych. Kolejne jest Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 5 proc.

Pod progiem znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 3,7 proc. badanych oraz Partia Razem – 3,3 proc. Na końcu stawki Polska 2050, na którą wskazało 2,7 proc. badanych. 2,1 proc. badanych nie wie, na kogo oddałaby głos.

Badanie zrealizowane za pomocą wywiadów telefonicznych w dniach od 29 sierpnia do 5 września 2025 roku na reprezentacyjnej grupie Polaków (N = 1000).

Kaczyński czy Nawrocki? W sondażu zapytano o "faktycznego lidera PiS"

Jarosław Kaczyński wciąż jest niekwestionowanym liderem obozu PiS, czy może nowy prezydent Karol Nawrocki przejmuje stery? Firma SW Research na zlecenie Onetu przeprowadziła sondaż, w którym zadała Polakom następujące pytanie: "Kto pani/pana zdaniem jest dziś faktycznym liderem obozu Prawa i Sprawiedliwości?".

Kaczyńskiego wskazało 50,8 proc. badanych, a Nawrockiego – 22,6 proc. Kolejne 12,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź: "PiS nie ma wyraźnego lidera". Natomiast pozostałe 13,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

"Na wynik Kaczyńskiego składa się przede wszystkim przekonanie o jego przywództwie wśród najstarszych respondentów, powyżej 50. roku życia: uważa tak 55,7 proc. z nich. W pozostałych grupach wiekowych wynik ten spada poniżej 50 proc., ale zawsze jest wyższy niż w przypadku Nawrockiego" – wskazał Onet.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-10 września 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

