"Na czele doświadczony lekarz". Tomczyk zapowiada powstanie nowego rodzaju wojsk

– Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz będzie ogłaszał w Krakowie powstanie Wojsk Medycznych. To ogromna lekcja, która płynie do nas z Ukrainy, ogromna lekcja też od polskich ratowników, m.in. od pana Dudy, który pokazał, jak wygląda dziś nowoczesne zarządzanie medycyną pola walki. Chcemy, żeby był jednym z konsultantów dla polskiego wojska – zapowiedział wiceminister obrony narodowej w Radiu ZET. Wspomniany przez Tomczyka Damian Duda to porucznik rezerwy, nauczyciel akademicki i medyk pola walki, a także były szef Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Aktywnie zaangażował się we wsparcie zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

Cezary Tomczyk wskazał, że polscy wojskowi medycy są niezwykle doświadczeni. – Mają ogromne doświadczenie po Afganistanie, po Iraku, chcemy, żeby polscy weterani, którzy wąchali proch, wzięli odpowiedzialność za medycynę pola walki w Polsce – przekazał.

Wiceszef MON zaznacza, że "do tej pory medycyna pola walki była rozproszona, a dziś nastąpi unifikacja, żeby budować świadomość, ale też kontakt wojska np. na poziomie wojewodów i budować medycynę pola walki w całym kraju". – Będzie dowództwo centralne, które znajdzie się w Krakowie. Na czele stanie bardzo doświadczony lekarz i wojskowy – zapewnił polityk PO.

Polacy chętnie biorą udział w przeszkoleniu wojskowym

Agencja Reuters podaje, że tysiące Polaków zaczęło zgłaszać się na dobrowolne szkolenia wojskowe w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, zwłaszcza po ataku dronów.

Szkolenia wojskowe odbywają się w Branewie, na poligonie dla południowokoreańskich czołgów K-2. Jak powiedział pułkownik Grzegorz Wawrzynkiewicz, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku ponad 20 tysięcy Polaków zgłosiło się na ochotnicze szkolenie wojskowe.

Według niego do końca tego roku przeszkolenie wojskowe powinno przejść około 40 tys. ochotników, co stanowi ponad dwukrotność liczby przewidzianej na rok 2022 (16 tys.).

