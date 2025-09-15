Polacy coraz chętniej biorą udział w przeszkoleniu wojskowym

Szkolenia wojskowe odbywają się w Branewie, na poligonie dla południowokoreańskich czołgów K-2. Jak powiedział pułkownik Grzegorz Wawrzynkiewicz, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku ponad 20 tysięcy Polaków zgłosiło się na ochotnicze szkolenie wojskowe.

Według niego do końca tego roku przeszkolenie wojskowe powinno przejść około 40 tys. ochotników, co stanowi ponad dwukrotność liczby przewidzianej na rok 2022 (16 tys.).

"Ochotnicy trenują razem z żołnierzami zawodowymi, ale nie są częścią regularnych jednostek, chyba że oficjalnie wstąpią do służby. Taka struktura pozwala na stworzenie skalowalnych sił, które w razie potrzeby mogą wesprzeć strategię obronną Polski – podobnie jak systemy stosowane na Litwie i w Niemczech” – wyjaśniła agencja Reuters.

Z kolei wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że mimo postępu w technologii wojskowej, wyszkolenie odpowiedniej liczby personelu nadal ma kluczowe znaczenie dla zdolności Polski do obrony.

– Kiedy wybucha wojna lub istnieje groźba wojny, najważniejsze są rzeczy najbardziej podstawowe: paliwo, amunicja i ludzie – podkreślił.

Atak dronów na Polskę

"Washington Post” ocenił, że rosyjskie drony nad Polską były testem zarówno dla NATO, jak i dla Trumpa. Pomimo niejednoznacznej reakcji amerykańskiego prezydenta na incydent, administracja USA szybko potwierdziła swoje wsparcie dla sojuszników. NATO również zareagowało w ten sposób.

Tymczasem były oficer armii brytyjskiej, pułkownik Richard Kemp, napisał dla "The Telegraph”, że Putin wiedział, iż NATO nie zareaguje na inwazję dronów na Polskę. Według Kempa, była to największa inwazja powietrzna na terytorium NATO w jego historii.

