Prezydent z wizytami w Niemczech i Francji

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki udaje się do Berlina, gdzie we wtorek spotka się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem.

Zgodnie z planem podanym przez Kancelarię prezydenta, we wtorek o godz. 9 odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego przez prezydenta Federalnego Republiki Federalnej Niemiec Franka–Waltera Steinmeiera. Kolejne punkty programu w Berlinie to: "wpis prezydenta RP do księgi pamiątkowej; rozmowa w 'cztery oczy' prezydenta RP i prezydenta RFN; rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów; powitanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego przez kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Friedricha Merza, spotkanie 'w cztery oczy' prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec Friedrichem Merzem, spotkanie plenarne pod przewodnictwem prezydenta RP i kanclerza Federalnego RFN".

Z Niemiec Nawrocki uda się do Francji. Tam o godz. 15.55 ma zostać powitany przez prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona przed Pałacem Elizejskim. Następnie zaplanowano spotkanie plenarne pod przewodnictwem prezydentów oraz briefing prasowy Karola Nawrockiego dla polskich mediów.

W Niemczech o reparacjach

Na początku września rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w Studiu PAP, że prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem będzie się dopominał o reparacje wojenne. Dodał, że chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.

Jak wskazał Leśkiewicz, nie można przejść do porządku dziennego nad ustaleniami, które zapadły podczas konferencji pokojowej w Poczdamie w 1945 r. "domykającej proces zakończenia II wojny światowej i nowego ładu europejskiego", a także nad ustaleniami, w ramach których rząd komunistycznej Polski "działając pod dyktatem Związku Sowieckiego pozornie wyrzekł się odszkodowań".

