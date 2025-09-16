Polaków zapytano, czy wojsko obroni kraj w przypadku wojny. Są wyniki sondażu

Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie "Super Expressu" sondaż, w którym ankietowanym zadano pytanie: "Czy Twoim zdaniem Wojsko Polskie jest zdolne do obrony kraju w przypadku wojny?".

Twierdząco odpowiedziało 53 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 47 proc. badanych.

Polacy podzieleni prawie na pół. Generał o wynikach sondażu

Generał Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych, powiedział w rozmowie z gazetą, że wynik sondażu jest bliski remisowi. – Powinniśmy dostawać sygnały, że system obronny państwa działa i jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Trzeba nad tym jeszcze popracować – przyznał.

Podkreślił, że Polska wydaje potężne pieniądze na zbrojenia, ale nie przekłada się to wystarczająco na poczucie bezpieczeństwa. – Ludzie muszą poczuć tę zmianę – dodał.

Wojsko Polskie to trzecia armia NATO. Czy jest gotowe na wojnę?

"SE" przypomina, że Wojsko Polskie składa się z pięciu rodzajów sił i liczy ponad 200 tys. żołnierzy, w tym 144 tys. zawodowych, 40 tys. w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) oraz podchorążych, ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i aktywnych rezerwistów.

"Ambitny cel prezentowany jeszcze przez poprzednie władze to osiągnięcie 300 tysięcy etatów do 2035 roku, z potencjałem mobilizacyjnym do 550 tysięcy, w tym 350 tysięcy rezerwistów" – czytamy w tekście.

Według gazety, "rekordowy budżet na obronność, wynoszący 4,7 proc. PKB (ok. 187 mld zł), napędza modernizację, czyniąc Polskę trzecią siłą militarną NATO, po USA i Turcji".

