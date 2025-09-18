Sikorski buduje własne stronnictwo? Weźmie udział w inauguracji "Zrywu"

O tym, że Radosław Sikorski ma być politycznym patronem organizacji "Zryw", zrzeszającej młode osoby zainteresowane działalnością społeczno-polityczną, spekulowano od dawna. Minister pojawiał się w mediach społecznościowych, na kanałach promujących "Zryw".

Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w dniach od 18 do 21 września w Bukowinie Tatrzańskiej. Radosław Sikorski jest jednym z głównych uczestników wydarzenia. W spotkaniu weźmie udział 19 osób, wybranych podczas szczegółowej rekrutacji z grupy ponad 300 kandydatów. Zgłoszenia przyjmowano od początku wakacji. Obok Sikorskiego, na miejscu mają zabrać m.in. poseł Polski 2050 Joanna Mucha oraz minister rodziny z Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Sikorski buduje własną siłę? W PiS myślą, że ma zostać premierem

"Rzeczpospolita" nie wyklucza, że może to być początek budowania własnego zaplecza politycznego przez szefa MSZ. – Zryw jest apartyjną inicjatywą młodych i zdolnych państwowców, którzy chcą zmieniać Polskę na lepsze i przywracać wiarę w politykę młodym ludziom – przekazała gazecie poseł KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, która zasiada w radzie Fundacji "Zryw". Sikorski z Wiśniewską współpracuje od lat. Jest uznawany za jednego z jej promotorów.

– Nie jest przypadkiem, że najbardziej atakowanym przez PiS i Karola Nawrockiego politykiem jest obecnie Radosław Sikorski – mówi "Rz" jeden ze stronników szefa MSZ. W PiS panuje przekonanie, że Sikorski może w przyszłości być albo premierem, albo kandydatem na prezydenta. Problemem jest jednak brak zaplecza politycznego i "Zryw" może być remedium.

– Nie mam wrażenia, żeby Sikorski budował jakąkolwiek frakcję. Mnie nie Radek zapraszał, ale młodzi ludzie, którzy to tworzą. Namawiam ich jednak, żeby myśleli politycznie – komentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Joanna Mucha.

