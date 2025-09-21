Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

No sami spójrzcie na podsumowanie tego tygodnia: Karol Nawrocki czeka na list od Donalda Trumpa, Karol Nawrocki spotkał się z Macronem, Karol Nawrocki złamał konstytucję (według Radka Sikorskiego), do tego ochy i achy na prawackim twitterku, jak świetnie Nawrocki zdominował za pomocą gestów prezydenta Francji.

Tu się byśmy chcieli na moment zatrzymać, bo prawica nie potrafi jakoś z wyczuciem wystawić tego prezydenta. Lech Kaczyński był niski, a z kolei Nawrocki jest taki jakiś wielki. Macron to wyważony mężczyzna, któremu daleko jest od wzorców toksycznej męskości, a tu musi spotykać się – w Paryżu! – z bokserem z Gdańska. To nie przystoi. Prawica znów robi nam siarę przed Europą.