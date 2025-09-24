Planowali zamach terrorystyczny. ABW zatrzymała kolejnego 19-latka

W czerwcu olsztyńska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech 19-latków, którzy mieli przygotowywać atak terrorystyczny. Śledczy ustalili, że wszyscy podejrzani zbierali w internecie informacje z zakresu obsługi broni palnej, postaw strzeleckich oraz prowadzenia działań bojowych w terenie otwartym i pomieszczeniach zamkniętych. W celach szkoleniowych uczęszczali na strzelnice oraz prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym. Ponadto ustalono, że młodzi mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych i instrukcje dotyczące konstruowania układów wybuchowych.

Rzecznik prasowy koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wskazał, że zatrzymani mieli wzorować się na działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh. "Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy. Pobierane przez nich treści wpływały na kształtowanie u nich skrajnie radykalnych postaw moralnych" – stwierdził w komunikacie.

Akcja ABW w Olsztynie. Ewakuowano mieszkańców bloku

Funkcjonariusze ABW, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, która prowadzi śledztwo, zatrzymali kolejnego 19-latka podejrzanego o przygotowywanie ataku terrorystycznego.

Okazało się, że w mieszkaniu nastolatka, gdzie doszło do zatrzymania, znajdowały się materiały niebezpieczne, a być może nawet materiały wybuchowe. W związku z tym teren został ogrodzony, a mieszkańcy bloku ewakuowani. – Pies do wykrywania materiałów niebezpiecznych, pirotechnicznych, wybuchowych podjął trop. Czynności w Olsztynie nadal trwają. Zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia czy życia mieszkańców budynku nie ma – powiedział Jacek Dobrzyński, cytowany przez Polsat News. Jak podkreślił, śledztwo jest rozwojowe. Zaznaczył również, że być może nie są to ostatnie zatrzymania w tej sprawie.

