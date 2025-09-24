"Broń i materiały wybuchowe". Akcja służb w Olsztynie

O niebezpiecznym znalezisku na Osiedlu Generałów w Olsztynie informuje RMF FM.

Arsenał w mieszkaniu w Olsztynie

Z ustaleń rozgłośni wynika, że to tam w jednym z mieszkań natrafiono na arsenał: broń i materiały wybuchowe. W związku z niecodziennym odkryciem planowana jest ewakuacja mieszkańców. W tym czasie służby dokonają zabezpieczenia ujawnionych materiałów wybuchowych.

Nieoficjalne ustalenia rozgłośni wskazują, że działania te prowadzone są w ramach czynności w śledztwie dotyczącym trzech 19-latków. Młodzi mężczyźni zostali zatrzymani przed wakacjami w związku z planowanym zamachem w jednej ze szkół średnich.

"Mieszkanie, w którym natrafiono na arsenał, nie należy do żadnego z nich, ale do innej osoby. Mieszkający tam nastolatek ma być zatrzymany" – czytamy.

